Шаолиньский монах лопает воздушный шар иглой через стекло. ФАН-ТВ

Чен Ливэй — семнадцатилетний монах из монастыря Шаолинь в провинции Хэнань (Китай) — показал, как лопает воздушный шар через стеклянный экран обычной иглой.

При этом игла остается целой, а стекло не разлетается на куски, в нем лишь появляется небольшое отверстие. Чен Ливэй уже пять лет занимается кунг-фу. Тренирует силу, точность и самообладание.

«Суть этого кунг-фу — взрывная сила, сила запястья и точность. Практика помогает сохранять самообладание и позволяет укрепить тело. <…> Я хочу унаследовать дух Шаолиня и распространять его культуру посредством изучения шаолиньского кунг-фу», — рассказывает шаолиньский монах Чен Ливэй.

Также Чен Ливэй научился разбивать одной рукой бетонные блоки, которые остаются невредимыми даже после нескольких ударов подряд.

Шаолинь — буддийский монастырь, распложен на горе Суншань в Китае.

Его в 495 году основал индийский буддийский монах Бхадра. Согласно данным различных источников, спустя 35 лет, в монастыре остановился первый патриарх чань-буддизма Бодхидхарма.Он передал монахам метод, который изменил их буддистскую практику.

В 1928 году монастырь подожгли, сгорели уникальные данные. И уже после Второй мировой войны его начали восстанавливать, для этого власти Китая привлекли народных мастеров ушу.

Многие школы боевых искусств восходят именно к Шаолиню. А шаолиньские монахи известны во всем мире благодаря своим уникальным способностям.