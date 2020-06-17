В Сети опровергли фейк Навального о накрутке голосования по поправкам с помощью сим-карт

Москва, 17 июня. Фальсификация результатов электронного голосования с помощью большого количества сим-карт технически невозможна. Об этом заявили эксперты Региональной общественной организации «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ).

Специалисты опровергли фейковые новости о массовой скупке сим-карт, якобы предназначенных для искажения итогов голосования по поправкам в конституцию.

«Накрутки» голосования посредством массово скупленных сим-карт для телефонного голосования представляются крайне маловероятными. Дело не только в том, что сим-карты в России персонифицированы, а конкретно – в предусмотренной в проекте авторизации пользователя посредством <…> «Госуслуг», — подчеркнул ведущий аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев.

Авторизация на сайте аналогична предъявлению паспорта на избирательном участке. Пользователь подтверждает не только свою личность, но и то, что голосует только один раз.

«Другими словами, массовая скупка сим-карт не может оказать влияние на результаты электронного голосования, поскольку фактически гражданин голосует не по сим-карте. Его голос привязан к его паспортным данным из реестра избирателей», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что паспортные данные должны совпадать со сведениями в личном кабинете пользователя. Таким образом, его голос будет учтен единожды.

Автором фейка о массовой скупке сим-карт стал блогер и глава так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», признанного в РФ иноагентом, Алексей Навальный. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, голосование по поправкам в конституцию пройдет 1 июля. Изменения основного закона затрагивают разные сферы, в том числе усилят социальную роль государства и закрепят его обязанность по защите исторического наследия.