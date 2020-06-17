Генпрокурор РФ сообщил, что в 2019 году было предотвращено 43 теракта

Москва, 17 июня. В России в 2019 году было предотвращено 43 теракта, уровень террористических угроз остается высоким. Об этом в рамках доклада сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

«Сохраняется высокий уровень террористических угроз. Более чем на треть (38%) увеличилось число предотвращенных терактов», — сказал Краснов на заседании Совета Федерации.

По его словам, в настоящее время повышенное внимание уделяется вопросам обеспечения уровня антитеррористической защищенности особо важных объектов и территорий. Прокуроры направили в суды почти 11 тысяч исков об устранении выявленных нарушений.

Первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин ранее сообщил, что в 2019 году в России было предотвращено 57 преступлений террористической направленности, в том числе 34 теракта. По его словам, в прошлом году были ликвидированы 83 нелегальные мастерские по производству и переделке оружия и нейтрализовано восемь преступных групп, поставлявших оружие и боеприпасы из зон вооруженных конфликтов.