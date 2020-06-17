Пособия для матерей-одиночек могут появиться в России. События дня. ФАН-ТВ

Десятки военных погибли на границе Индии и КНР На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих с обеих сторон. Инцидент произошел на линии контроля в Ладакхе — это спорная союзная территория. В последнее время ситуация на данном рубеже напряженная: постоянно случаются стычки. Самой массовой стала драка в начале мая. Помахать кулаками тогда решили 400 человек. Ну а в этот раз стороны обменялись обстрелами. Трое погибли сразу, по меньшей мере 17 были ранены. Но из-за низких температур в горной местности спасти их не удалось.

В РФ могут появиться пособия для одиноких родителей Национальный родительский комитет обратился к правительству России с инициативой. НРК предлагает ввести хотя бы временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также для отцов, которые одни воспитывают детей. Предложение внесено в Госдуму. Председатель комитета Ирина Волынец заявила, что в связи с пандемией у большинства россиян сложилась очень непростая ситуация. И, несмотря на обширную поддержку семей с детьми, которую уже ведет государство, родители-одиночки остаются уязвимым звеном. К слову, ранее НРК также предлагал компенсировать алименты, которые не были выплачены детям из-за потери работы одним из родителей в период самоизоляции.

«Газпром» демонтирует трубы для украинского транзита «Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину. По крайней мере об этом заявляет руководитель «ГТС Украины» Сергей Макогон. Демонтаж якобы уже ведется на российской территории и повлиять на работы Киев никак не может. А значит, бюджет Украины очень скоро лишится доходов, источниками которых был транзит голубого топлива. Если, конечно, не будет оперативно продлен контракт с Москвой. Впрочем, ПАО «Газпром» ситуацию пока никак не комментирует.