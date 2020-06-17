Генпрокурор рассказал, с какими проблемами столкнулась медицина в РФ из-за пандемии

Москва, 17 июня. Пандемия коронавируса показала многие проблемы российского здравоохранения, в том числе плохое состояние больниц, скудный арсенал оборудования и дефицит кадров. Об этом заявил на заседании Совфеда в среду генпрокурор РФ Игорь Краснов.

«Проверки прошлого года показали, что здания многих фельдшерских пунктов, поликлиник и районных больниц находятся в неудовлетворительном состоянии. Оснащенность диагностическим оборудованием зачастую скудная… Серьезную проблему составляет значительный дефицит кадров медицинских работников», — пояснил он.

Краснов подчеркнул, что в ряде субъектов, в частности, в Дагестане, Карелии, Чечне, Астраханской, Вологодской и Калининградской областях, закупленное дорогостоящее медицинское оборудование в течение продолжительного времени простаивало. На все подобные факты прокуратура реагировала.

Курганская область, по словам генпрокурора, «отличилась» недостатком сотрудников. На начало прошлого года медучреждения там были укомплектованы врачами лишь на 40%, а средним медицинским персоналом — на 61%. И хотя в нынешнем году ситуация заметно улучшилась, подобные примеры по стране встречаются часто.

Генпрокурор констатировал, что все вышеперечисленное негативно отражается на качестве и доступности медицинской помощи, особенно в нынешних условиях, когда в стране эпидемия COVID-19.

Он предупредил, что прокуратура нацелена «на жесткий контроль за деятельностью всех уполномоченных органов» в сфере здравоохранения.