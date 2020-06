Турция опубликовала фейковые кадры операции в Ираке

14 июня Турция начала операцию «Орлиный коготь» в Ираке. 15 июня было опубликовано первое видео, и в этот же день выяснилось, что половина видео — фейк. Telegram-канал «Рыбарь» разбирался в ситуации.

15 июня Министерство обороны Турции на своей официальной странице в Twitter опубликовало кадры операции «Орлиный коготь» на севере Ирака, заявив при этом о поражении 81 объекта «Рабочей партии Курдистана».

Момент публикации видео и начала операции был выбран не случайно: на фоне эскалации в Ливии и Сирии турецкие власти решили продемонстрировать свою боевую мощь и решимость в борьбе с терроризмом. Бороться было решено в уже проверенном и изученном за 20 с лишним лет районе — Иракском Курдистане.

Отдел по верификации информации российского видеоагентства Ruptly проанализировал опубликованный Минобороны Турции видеоролик и обнаружил, что Минобороны Турции использовало старые кадры.

С 00.23 по 00.29 были использованы кадры компьютерной симуляции взлета БЛА. Кадры оказались вырезаны из проморолика Defence Industries, который 8 мая опубликовал президент компании Исмаил Демир. Видео затемнили и наложили зеленый фильтр, чтобы создать впечатление, что съемка проводится ночью.

С 00.29 по 00.46 использованы кадры, ранее неоднократно использованные Минобороны Турции. Так видеоролик ночной работы турецких F-16 до этого был опубликован 29 февраля 2020 года — якобы из Сирии, — до того эти же кадры использовались во время операции «Источник мира» 10 октября 2019 года.

И эти же кадры публиковались 1 апреля 2018 года во время проведения операции против «Рабочей партии Курдистана» на севере Ирака.

Пользователь Twitter Samir смог определить расположение всех пораженных объектов.

Кадры авиаударов при этом оказались свежими — как минимум, последствия авиаудара по объекту в полутора километрах от лагеря беженцев под иракским Махмуром можно различить на спутниковом снимке от 15 июня.

lazy verification job by RT focusing on the intro of the video - the actual strike footage must have been recent as impacts are visible in at least two locations on publicly available satellite images via @sentinel_hub for example https://t.co/Eg7DCN7rtK https://t.co/njjumPLV2i pic.twitter.com/SOGayUz2Ny — Samir (@obretix) June 16, 2020

Кадры операции в Ираке — далеко не первый случай подтасовки фактов Турцией.

Смонтированные видео турецкое Минобороны публикует через ресурс Clash Report, который позиционируется как самостоятельная площадка, прямо не связанная с турецким правительством и военным ведомством.

Так, в начале марта Clash Report опубликовал кадры уничтожения российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», поставленного Сирийской Арабской Армии.

There was an earlier report that Turkey had destroyed another Syrian Pantsir-S1 too. If true, I assume we'll see the UAV footage soon. Idlib is seeing the first sustained operation of UCAVs vs sophisticated air defenses, which will have important lessons.https://t.co/mJc0ZTTwuD — Rob Lee (@RALee85) March 3, 2020

При анализе видео авторами Telegram-канала «Ватфор» был обнаружен монтаж и применение компьютерной графики — например, одинаковые обломков от взрыва «Панциря», непроработанная «физика» разлета осколков и таинственное исчезновение «Панциря».

Авторы «Ватфор» справедливо замечают, что «серьезные издания запрещают своим журналистам редактировать фотографии и видео, даже исправлять в них метаданные — иначе возникают серьезные подозрения в фальсификации».

Судя по всему, турецкому Минобороны такие обвинения не страшны: главное отработать повестку и показать мировой аудитории мощь турецкого военно-промышленного комплекса.

Epistula non erubescit (лат. Бумага все стерпит)