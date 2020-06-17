Москва, 17 июня. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить реновацию по всей стране.

«Тема расселения граждан из ветхого жилья очень важная. Надо программу реновации [распространить] по всей стране, выработать правила, принять законы», — заявила спикер в ходе пленарного заседания палаты.

Матвиенко отметила, что программу реновации необходимо сделать привлекательной и выгодной для инвесторов, поскольку государственных средств на реализацию программы по всей стране не хватит.

Ранее с предложением распространить программу реновации жилья на всю страну выступил вице-премьер Марат Хуснуллин. Вице-премьер подчеркнул, что реновация требует значительных средств, а кроме того, несет за собой изменение уклада жизни.

По словам вице-премьера, для этого необходимо пересмотреть требования к строительной отрасли и убрать избыточные ограничения. Хуснуллин отметил, что это уже удалось сделать в Москве и Татарстане, этот опыт предстоит распространить по всей стране. Чиновник подчеркнул, что строительная сфера является «драйвером экономического развития».

Напомним, что программа реновации жилья была утверждена летом 2017 года и распространилась на Москву. Проектом предусмотрено расселение свыше 350 тысяч квартир, в которых проживает более 1 миллиона человек, и строительство нового жилья за счет города. В октябре прошлого года законопроект о реновации жилья в России внесло на рассмотрение Госдумы Заксобрание Петербурга.