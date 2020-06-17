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Матвиенко предложила распространить реновацию по всей стране

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Матвиенко предложила распространить реновацию по всей стране

Москва, 17 июня. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить реновацию по всей стране.

«Тема расселения граждан из ветхого жилья очень важная. Надо программу реновации [распространить] по всей стране, выработать правила, принять законы», — заявила спикер в ходе пленарного заседания палаты.

Матвиенко отметила, что программу реновации необходимо сделать привлекательной и выгодной для инвесторов, поскольку государственных средств на реализацию программы по всей стране не хватит.

Ранее с предложением распространить программу реновации жилья на всю страну выступил вице-премьер Марат Хуснуллин. Вице-премьер подчеркнул, что реновация требует значительных средств, а кроме того, несет за собой изменение уклада жизни.

По словам вице-премьера, для этого необходимо пересмотреть требования к строительной отрасли и убрать избыточные ограничения. Хуснуллин отметил, что это уже удалось сделать в Москве и Татарстане, этот опыт предстоит распространить по всей стране. Чиновник подчеркнул, что строительная сфера является «драйвером экономического развития».

Напомним, что программа реновации жилья была утверждена летом 2017 года и распространилась на Москву. Проектом предусмотрено расселение свыше 350 тысяч квартир, в которых проживает более 1 миллиона человек, и строительство нового жилья за счет города. В октябре прошлого года законопроект о реновации жилья в России внесло на рассмотрение Госдумы Заксобрание Петербурга.

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