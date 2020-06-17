Не тронь святое! Племя ливийского национального героя против Эрдогана. Колонка Аббаса Джума

Старейшины уважаемого ливийского племени аль-Манфа аль-Хилялия опубликовали официальное заявление, в котором осудили президента Турции за то, что тот воспользовался именем национального героя Ливии шейха Омара аль-Мухтара, происходящего из этого племени, для легитимизации турецкой военной кампании в Триполи.

В своей недавней речи Реджеп Тайип Эрдоган высказался об успехах Правительства национального согласия (ПНС) в борьбе с «хафтаровскими путчистами». Он сказал, что турецкие военные «продолжают поддерживать потомков Омара аль-Мухтара в их войне против террористов, прибывающих в страну со всех сторон». Забавно слышать это от лидера государства, стоящего за переброской в Ливию сотен тонн оружия и тысяч боевиков из Сирии.

Впрочем, это не первый раз, когда из Турции раздаются подобные заявления. Пытаясь оправдать свое присутствие в Триполи, в Анкаре то и дело обращаются к истории многовековой давности, имеющей лишь косвенное и символическое отношение к современной Турции. И не имеющей никакого отношения к нынешней турецкой власти.

Так, 20 апреля в газете Yeni Şafak была опубликована любопытная статья заведующего кафедрой истории турецкого университета султана Мехмета Фатиха Закарии Куршуна. В ней эксперт рассуждает о том, как турки Османской империи «защищали Ливию от внешних угроз» — сначала от испанского гнета, а затем от итальянцев.

На днях то же самое появилось на страницах турецкого новостного портала Haberler.com. Председатель ассоциации по борьбе с необоснованными обвинениями в геноциде (ASIMED) историк Саваш Эджилмез пишет, что причины, по которым османы находились в Ливии, и причина, по которой сейчас там находится Турция, одинаковые. Сначала автор говорит о богатой полезными ископаемыми ливийской земле (что весьма символично). А затем снова ударяется в события XVI века.

«В 1551 году Тургут-реис (адмирал Османской империи) захватывает Триполи, и там начинают разрастаться турецкие поселения. На первом этапе это были военные поселения. Османская империя начинает периодически отправлять войска в регион, и эти солдаты женятся на местных женщинах. Население растет. Вскоре это население в Ливии получает название «Кулогуллары» (Köleoğlu, дети рабов). Ну а далее, строго по методичке, Эджилмез рассказывает о «Турецкой Республике на страже интересов мусульманского народа», подкрепляя это утверждение, как и положено, интерпретацией событий многовековой давности: «(При османах) жители региона за короткое время обретают свободу и справедливую политическую систему. Они начинают жить очень полной жизнью, что вызывает рост симпатий к туркам».

Все это, конечно, прекрасно, и думаю, сними турки сериал об османах в Триполитании, Netflix непременно выкупил бы права на показ кинокартины. Но, простите, как все это связано с Эрдоганом и его семейным бизнесом на крови? И при чем тут вообще Омар аль-Мухтар?

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ШЕЙХЕ АЛЬ-МУХТАРЕ

Он же «шейх мучеников», «шейх муджахидов» и «лев пустыни». Невозможно переоценить вклад этого человека в арабское и мусульманское сопротивление. В 1920–1930 годах он командовал всеми партизанскими отрядами Киренаики, наводя ужас на итальянских солдат.

Омар аль-Мухтар имел за плечами богатый опыт борьбы с французами в Чаде. К тому же он прекрасно знал географию местных пустынь и лесов. Это дало ему существенное преимущество, и он за годы боевых действий настолько вымотал итальянцев, что те согласились на переговоры. Но лишь для того, чтобы потянуть время.

В конце концов шейха взяли в плен. В 1931 году его казнили в возрасте 73 лет. Воевать он начал в 53. Итальянцы рассчитывали на то, что смерть «льва пустыни» деморализует ливийское сопротивление. Однако все произошло с точностью до наоборот — боевые действия велись еще 10 лет, и в итоге оккупантов удалось прогнать.

ВЕРНЕМСЯ К ЭРДОГАНУ

Родное племя шейха, разумеется, не считает, что нынешняя турецкая власть хотя бы частично действует в интересах ливийцев. В заявлении совета старейшин аль-Манфа аль-Хилялия говорится, что соплеменники «льва пустыни» внимательно следят за грубыми нарушениями Анкары. Эрдогана же называют военным преступником и оккупантом, не достойным упоминать шейха аль-Мухтара.

«Мы, сыновья племени, самым решительным образом осуждаем эти заявления, особенно на фоне того, что именно турецкие самолеты убивают потомков муджахеда Омара бин Мухтара бин Омара аль-Манафи аль-Хилали — умеренного арабского и мусульманского муджахеда. Мы используем все наши возможности, чтобы изгнать турецких захватчиков из Ливии, как это делали ранее наши предки».

В племени выразили протест переброскам сирийских (и несирийских) боевиков в Ливию. Кроме того, поддержали недавнюю мирную инициативу Египта, призвав Каир «двигаться вперед против османской угрозы».