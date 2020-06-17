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Не тронь святое! Племя ливийского национального героя против Эрдогана. Колонка Аббаса Джума

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Эксперты:

Не тронь святое! Племя ливийского национального героя против Эрдогана. Колонка Аббаса Джума

Старейшины уважаемого ливийского племени аль-Манфа аль-Хилялия опубликовали официальное заявление, в котором осудили президента Турции за то, что тот воспользовался именем национального героя Ливии шейха Омара аль-Мухтара, происходящего из этого племени, для легитимизации турецкой военной кампании в Триполи.

В своей недавней речи Реджеп Тайип Эрдоган высказался об успехах Правительства национального согласия (ПНС) в борьбе с «хафтаровскими путчистами». Он сказал, что турецкие военные «продолжают поддерживать потомков Омара аль-Мухтара в их войне против террористов, прибывающих в страну со всех сторон». Забавно слышать это от лидера государства, стоящего за переброской в Ливию сотен тонн оружия и тысяч боевиков из Сирии.

Впрочем, это не первый раз, когда из Турции раздаются подобные заявления. Пытаясь оправдать свое присутствие в Триполи, в Анкаре то и дело обращаются к истории многовековой давности, имеющей лишь косвенное и символическое отношение к современной Турции. И не имеющей никакого отношения к нынешней турецкой власти.

Не тронь святое! Племя ливийского национального героя против Эрдогана. Колонка Аббаса Джума

Так, 20 апреля в газете Yeni Şafak была опубликована любопытная статья заведующего кафедрой истории турецкого университета султана Мехмета Фатиха Закарии Куршуна. В ней эксперт рассуждает о том, как турки Османской империи «защищали Ливию от внешних угроз» — сначала от испанского гнета, а затем от итальянцев.

На днях то же самое появилось на страницах турецкого новостного портала Haberler.com. Председатель ассоциации по борьбе с необоснованными обвинениями в геноциде (ASIMED) историк Саваш Эджилмез пишет, что причины, по которым османы находились в Ливии, и причина, по которой сейчас там находится Турция, одинаковые. Сначала автор говорит о богатой полезными ископаемыми ливийской земле (что весьма символично). А затем снова ударяется в события XVI века.

«В 1551 году Тургут-реис (адмирал Османской империи) захватывает Триполи, и там начинают разрастаться турецкие поселения. На первом этапе это были военные поселения. Османская империя начинает периодически отправлять войска в регион, и эти солдаты женятся на местных женщинах. Население растет. Вскоре это население в Ливии получает название «Кулогуллары» (Köleoğlu, дети рабов).

Ну а далее, строго по методичке, Эджилмез рассказывает о «Турецкой Республике на страже интересов мусульманского народа», подкрепляя это утверждение, как и положено, интерпретацией событий многовековой давности: «(При османах) жители региона за короткое время обретают свободу и справедливую политическую систему. Они начинают жить очень полной жизнью, что вызывает рост симпатий к туркам».

Не тронь святое! Племя ливийского национального героя против Эрдогана. Колонка Аббаса Джума

Все это, конечно, прекрасно, и думаю, сними турки сериал об османах в Триполитании, Netflix непременно выкупил бы права на показ кинокартины. Но, простите, как все это связано с Эрдоганом и его семейным бизнесом на крови? И при чем тут вообще Омар аль-Мухтар?

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ШЕЙХЕ АЛЬ-МУХТАРЕ

Он же «шейх мучеников», «шейх муджахидов» и «лев пустыни». Невозможно переоценить вклад этого человека в арабское и мусульманское сопротивление. В 1920–1930 годах он командовал всеми партизанскими отрядами Киренаики, наводя ужас на итальянских солдат.

Омар аль-Мухтар имел за плечами богатый опыт борьбы с французами в Чаде. К тому же он прекрасно знал географию местных пустынь и лесов. Это дало ему существенное преимущество, и он за годы боевых действий настолько вымотал итальянцев, что те согласились на переговоры. Но лишь для того, чтобы потянуть время.

В конце концов шейха взяли в плен. В 1931 году его казнили в возрасте 73 лет. Воевать он начал в 53. Итальянцы рассчитывали на то, что смерть «льва пустыни» деморализует ливийское сопротивление. Однако все произошло с точностью до наоборот — боевые действия велись еще 10 лет, и в итоге оккупантов удалось прогнать.

ВЕРНЕМСЯ К ЭРДОГАНУ

Родное племя шейха, разумеется, не считает, что нынешняя турецкая власть хотя бы частично действует в интересах ливийцев. В заявлении совета старейшин аль-Манфа аль-Хилялия говорится, что соплеменники «льва пустыни» внимательно следят за грубыми нарушениями Анкары. Эрдогана же называют военным преступником и оккупантом, не достойным упоминать шейха аль-Мухтара.

Не тронь святое! Племя ливийского национального героя против Эрдогана. Колонка Аббаса Джума

«Мы, сыновья племени, самым решительным образом осуждаем эти заявления, особенно на фоне того, что именно турецкие самолеты убивают потомков муджахеда Омара бин Мухтара бин Омара аль-Манафи аль-Хилали — умеренного арабского и мусульманского муджахеда. Мы используем все наши возможности, чтобы изгнать турецких захватчиков из Ливии, как это делали ранее наши предки».

В племени выразили протест переброскам сирийских (и несирийских) боевиков в Ливию. Кроме того, поддержали недавнюю мирную инициативу Египта, призвав Каир «двигаться вперед против османской угрозы».  

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