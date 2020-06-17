Анпилогов объяснил, почему Минск решил найти альтернативу российскому газу

Москва, 17 июня. Поиски новых источников природного газа станут для Белоруссии способом сохранения преференций на российский газ и режима наибольшего благоприятствования. Такое мнение выразил президент фонда научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов.

«Однако Минск злоупотребляет своим положением как в части поставок нефти, так и природного газа. Помимо этого, белорусская сторона пытается освободить от налогов собственные предприятия, которые отправляют продукцию переработки газа или нефти на экспорт. Такими методами Минск пытается поддерживать белорусскую экономику», — пояснил он в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Анпилогов уверен, что Россия поступает разумно, не идя на уступки Белоруссии и реализуя сырье по мировой стоимости. По его мнению, решение белорусского лидера Александра Лукашенко искать альтернативные источники газа — это не более чем демонстративный жест.

«Даже если в Белоруссию придет танкер с газом, то она продолжит закупать российское сырье, так как под него построены газопроводы и мощности. К тому же газ из России доступен, а доставка надежна в сравнении с поставками из той же Америки», — подчеркнул эксперт.

Он полагает, что Минск в сложившейся ситуации пойдет на старый трюк, реализованный в отношении поставок нефти.

Партия американской нефти в 77 тысяч тонн, поставленная для республики в Литву, сыграла показательную роль, напомнил эксперт. Этого объема государству хватит на два дня, поскольку ежедневное потребление нефти Белоруссией составляет порядка 30 тысяч тонн.

«Александр Лукашенко в течение двух месяцев рассказывал о диверсификации поставок нефти, которой хватит совершенно ненадолго. Мне кажется, что с газом произойдет что-то подобное. Мы увидим демонстративно разовую закупку и услышим рассказы о том, как Минск нашел газ не только на Титане, но и за океаном. Однако насколько это выгодно для Белоруссии, сказать сложно. Для меня в подобной схеме нет никакого смысла, так как заявление Лукашенко является политической декларацией», — добавил Анпилогов.

Ранее Лукашенко заявил, что республика отказывается от российского газа, поскольку найти альтернативного поставщика топлива для нее не составит труда, передает ForPost. По его словам, в мире достаточно этого ресурса, и уже «идет драка за премиальный европейский» и белорусский «рынок между основными игроками, поставляющими природный газ».

Белоруссия сталкивается с газовыми сложностями из-за территориального расположения. Республика находится в центре Европы и не имеет выхода к морю, из-за чего ей приходится заниматься транзитом сырья либо через Литву, либо через Украину. Однако первая в последнее время критически настроена против белорусской АЭС, а вторая в принципе не симпатизирует Минску. Кроме того, республика имеет исторические разногласия с Польшей — еще одним соседом. Поэтому фактически Лукашенко приходится выбирать из четырех веток: польской, украинской, литовской и российской.