Критик Соседов высмеял Костюшкина после признания об изнасиловании

Москва, 17 июня. Музыкальный критик Сергей Соседов высмеял признание бывшего участника группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина об изнасиловании в детстве. Критик назвал историю с изнасилованием «комичной».

«Костюшкина в детстве изнасиловали? Кто?! Это комическая история… А что, Костюшкин стал импотентом? Или получил страшную психическую травму, от которой не смог отойти?» — заявил критик в комментарии «Собеседнику».

По словам Соседова, Костюшкин — успешный шоумен, поэтому рассказал эту историю. Если бы для него она была трагичной, то он бы не стал рассказывать об этом, уверен критик.

Костюшкин ранее откровенно рассказал, что стал жертвой изнасилования. По его словам, он подвергся насилию со стороны педофила, когда ему было восемь лет. Музыкант решил поделиться этим фактом из биографии из-за боязни за своих детей. Через несколько дней певец записал видеообращение, в котором рассказал, что после признания его стали «поливать грязью».

Ранее ведущая Ксения Собчак отреагировала на признание певца шуткой в своем микроблоге. После скандального заявления от сотрудничества с Собчак отказался популярный косметический бренд Mixit.

Певец Прохор Шаляпин раскритиковал Собчак после шуток об изнасиловании Костюшкина в детстве. Шаляпин усомнился в умственных способностях Собчак и заявил, что в детстве ее «надо было пороть».