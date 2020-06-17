Компании смогут бесплатно размещать вакансии в сфере IT на SuperJob до конца лета

Москва, 17 июня. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob запустил масштабную кампанию по бесплатному размещению на своей площадке вакансий в сфере IT. Основная цель акции — недопущение оттока специалистов за рубеж и сохранение кадрового потенциала страны.

Так, в течение всего лета компании смогут бесплатно размещать на SuperJob вакансии в сфере IT. Владельцы интернет-ресурса приняли такое решение для стимуляции развития российского рынка информационных технологий. Специалисты говорят, что благодаря таким мерам работу смогут получить порядка 15 тысяч работников IT-индустрии.

Отмечается, что полгода назад отечественные компании выразили намерение расширить штат программистов в среднем в 10 раз. Подобные показатели говорят о высокой востребованности IT-специалистов на российском рынке труда.

В SuperJob готовы помочь работодателям бесплатно найти квалифицированных сотрудников и обеспечить им доступ к 30-миллионной базе пользователей. Стоит подчеркнуть, что большинство IT-компаний без особых трудностей перешли на «удаленку» и получили возможность нанимать работников из любых уголков страны.