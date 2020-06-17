Баранец: После размещения ядерных бомб США, Польша станет целью №1 для «Искандеров» РФ

Если полякам хочется погибнуть в ядерном огне, то пусть размещают на своей территории американские ядерные арсеналы, заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

В эфире Польского радио глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик сказал, что Варшаве неизвестно о переговорах по переброске американского ядерного оружия из Германии в Польшу.

Ранее посол США в Польше Джорджетт Мосбахер допустила в Twitter, что американцы могут передислоцировать свое ядерное оружие из Германии в Польшу.

«Я не имею сведений о таких переговорах», — сказал Дворчик.

В то же время он добавил, что Варшава заинтересована «в том, чтобы американские войска, расквартированные в Польше, были оснащены как можно лучше». По мнению военного обозревателя газеты «Комсомольская правда» Виктора Баранца, «из Вашингтона и Варшавы поступают очень противоречивые сведения, зачастую тяжело отличить блеф и информационную игру от реальности».

«С одной стороны, мы слышим голоса американских политиков и генералов, что вопрос может решаться и бомбы США, к великой радости Польши, будут размещены на ее территории. С другой стороны, поляки ведут себя как дипломатические проститутки. То из МИД, то из Минобороны, то из канцелярии президента раздаются заявления о том, что Варшава не имеет сведений о переброске ядерного оружия США из Германии. Сейчас идет большая игра, и есть очень серьезные признаки, что и в Белом доме, и в Пентагоне, а также в Минобороны и правительстве Польши идет какая-то внутренняя борьба по поводу этого процесса», — говорит эксперт.

От переброски ядерного арсенала в Польшу выигрывает, по мнению собеседника ФАН, только Германия, так как любая европейская страна, размещающая на своей территории американское вооружение большой мощности, автоматически становится целью номер один для российских стратегических сил.

«Поляки тоже вроде бы не идиоты и прекрасно понимают, что, как только ядерные бомбы США окажутся на территории Польши, районы их базирования на картах Генерального штаба РФ будут обведены красным кружком. То есть это будут цели, которые должны быть уничтожены в первую очередь. Если полякам хочется погибнуть в ядерном огне, то мы с этим согласны — это их решение. Польша граничит и с Россией, и с Белоруссией, а еще рядом Калининград. У нас есть такие средства поражения, что в случае реальной военной угрозы американские и польские военные трусы не успеют надеть, когда на месте их базы окажется гигантская воронка», — продолжает аналитик.

По словам собеседника ФАН, не так давно США вышли из договора о нераспространении ракет средней и меньшей дальности, чем развязали руки России. Последняя уже разработала ракету для ОТРК «Искандер», способную поражать объекты на дальности 2500 км.

«А теперь достаточно взять циркуль и посчитать, сколько километров от расположения такого ОТРК в Калининградской области до той американской базы в Польше, где будут размещаться ядерные бомбы. Идет беспрецедентная ядерная игра, и сейчас суть вопроса в том, сумеют ли американцы продавить не в Польше, а у себя в Конгрессе и Пентагоне такое решение. В Пентагоне же тоже прекрасно понимают, что они свои ядерные бомбы суют под балкон Белоруссии и России. Так что поляки готовят себе очень большую боль, ведь после размещения американских ядерных бомб Польша станет целью №1 для «Искандеров» РФ», — утверждает Баранец.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее пообещал вдвое сократить число американских военных в Германии — до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что США перебазируют в республику хотя бы часть своих войск из Германии.