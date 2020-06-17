Матвиенко поручила ускорить строительство детского центра в Крыму

Москва, 17 июня. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила ускорить строительство детского реабилитационно-оздоровительного центра в Евпатории. Об этом она заявила на пленарном заседании палаты, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В ходе пленарного заседания вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова спросила у замминистра экономического развития Сергея Назарова о сроках строительства детского реабилитационного центра в Евпатории. Она напомнила, что средства на создание Центра были запланированы в проекте федерального бюджета на 2020-2021 год.

В ответ Назаров заявил, что Минздрав разработал «дорожную карту» по проекту, сейчас идет обоснование его стоимости. Кроме того, остаются еще вопросы по выделению земельного участка под строительство.

«Вопрос строительства в Евпатории детского оздоровительного центра является приоритетной задачей, — сказала Матвиенко. — Обеспечьте все необходимое, чтобы в 2021 году началась реализация этого проекта. Даем срок до 15 сентября. Предлагаю пригласить в сентябре заместителя министра экономического развития и заслушать доклад. Мы больше не будет слушать общие слова».

Матвиенко также пригрозила потерей должности замглавы Минэкономразвития Сергею Назарову за несоблюдение сроков строительства детского реабилитационно-оздоровительного центра в Евпатории.

Отметим, что в декабре 2019 года министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что в Евпатории на базе нескольких санаториев построят реабилитационный центр для детей. Строительство планировали выполнить с 2021 года по 2024 годы.