Ученые нашли спасающее лекарство от COVID-19

Москва, 17 июня. Препарат дексаметазон позволяет добиться «значительного прорыва» в лечении пациентов с пневмонией COVID-19. Средство от коронавирусной инфекции обнаружили ученые из Великобритании.

Британские исследователи установили, что дексаметазон способен существенно снизить смертность среди больных пневмонией нового типа. Лечение пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ и принимающих препарат, стало реже на треть заканчиваться летальным исходом, передает iReactor.

По мнению медиков, своевременное обнаружение средства в самом начале эпидемии коронавируса могло предотвратить в Соединенном Королевстве до пяти тысяч смертей от COVID-19.

Отмечается, что дексаметазон обладает вескими преимуществами, а именно доступностью и дешевизной.

По последним данным, в Великобритании зафиксировано почти 300 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Побороть ранее неизвестное заболевание смогли около 1,2 тысячи пациентов, жертвами COVID-19 стали более 42 тысяч человек.

Эпидемия коронавируса нового типа началась в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Инфекция быстро распространилась за пределы КНР, поразив большинство стран мира. В середине марта ВОЗ признала вспышку COVID-19 пандемией.