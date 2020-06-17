«Горбачев-фонд» назвал ложью заявление о планах СССР отдать Карелию Финляндии

Москва, 17 июня. Утверждение финского дипломата о готовности СССР при Михаиле Горбачеве вести переговоры о передаче Карелии Финляндии является ложью, заявил руководитель пресс-службы «Горбачев-фонда» Павел Палажченко.

Бывший эксперт МИД Финляндии, доктор политологии и писатель-документалист Юкки Сеппинен в своей книге сообщил, что СССР был готов обсуждать передачу Карелии. Однако тогдашний президент Финляндии Мауно Койвисто этим шансом не воспользовался, написал Сеппинен.

«Все это выдумка, ложь. Ничего подобного не было, ничего подобного быть не могло, никогда не обсуждалось. Это выдумка безответственных людей», — заявил Палажченко.

По словам представителя фонда, автор этой «фальшивки» имеет претензии к бывшему президенту и пытается его скомпрометировать либо вызвать к себе интерес скандальными заявлениями.

Палажченко напомнил, что все переговоры Горбачева и Койвисто были опубликованы. Глава пресс-службы фонда считает, что подобные инсинуации связаны с нечестными мотивами автора.

«Все переговоры, которые тогда происходили, — а контакты Горбачева и президента Койвисто были очень тесными, постоянными, — все это уже опубликовано и полностью опровергает эту фальшивку», — подчеркнули в фонде.

Напомним, ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров напомнил Киеву об исконных территориях страны. Он подчеркнул, что многие территории стали украинскими только после вхождения Украины в состав СССР. Он отметил, что раньше Украине не принадлежали Одесса, Харьков, Донецк, Херсон, Луганск, Крым и Львов.