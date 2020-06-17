Галкин показал на видео, как рассекает по волнам на сибобе

Москва, 17 июня. Российский юморист Максим Галкин признался, что ему очень хочется на море, и опубликовал в своем профиле в Instagram прошлогоднее видео.

В России снимают ограничения, которые были введены в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Однако в заграничное путешествие отправиться нельзя, поэтому многие звезды российской эстрады, истосковавшиеся по морю и солнцу, регулярно разбирают архивы и публикуют в социальных сетях на радость поклонников архивные фото и видео.

Юморист Максим Галкин тоже решил вспомнить свой прошлогодний отдых. На опубликованных кадрах супруг королевы отечественной эстрады Аллы Пугачевой рассекает по волнам, удерживаясь за сибоб — буксировщик для подводного плавания.

«Чего-то на море охота», — написал Галкин под видео.

Поклонники поддержали кумира и признались, что и сами были бы не прочь отправиться поближе к морю.

«Сейчас бы где-нибудь на Кипре сидеть и по Родине скучать», — написала klimushkinanna. «В этом году без моря. На Волге уже плаваем», — призналась svetla_na_keto. «Так хочется поплавать!» — поддержала nchikina. «Круто как, тоже хочу поплавать. В Сочи что ли сгонять?» — задался вопросом egorkatsura.

Максим Галкин последнее время активно ведет социальные сети и регулярно делится с подписчиками подробностями личной жизни. Недавно он рассказал, что они с супругой Аллой Пугачевой любят есть на завтрак домашние жареные кабачки в сметане.