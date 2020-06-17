Варяг связал передачу Украине американских Javelin с подготовкой ВСУ наступления в Донбассе

Киеву мир не нужен; республики Донбасса должны готовиться к началу крупномасштабного наступления Вооруженных сил Украины. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал лейтенант Народной милиции ДНР, лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин (позывной Варяг).

Украина получит Javelin

США передадут Украине оборудование на более 60 миллионов долларов, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin. Об этом проинформировала пресс-служба посольства Соединенных Штатов в Киеве.

«Помощь США в сфере безопасности и сотрудничество с Украиной при COVID-19 продолжаются! Вчера Управление военного сотрудничества посольства США получило оборудование на более 60 миллионов долларов для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin», — говорится в сообщении.

Ранее посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что Киев ведет переговоры с Вашингтоном о закупке трех крупных партий вооружения и ожидает поставки трех катеров типа Island в этом году.

«Затишье перед бурей»

Как отметил Александр Матюшин, обстрелы территории Донецкой и Луганской народных республик постепенно начинают нарастать. Недавно вспыхнули ожесточенные бои на Санжаровке, в результате которых погибли солдаты Народной милиции. Кроме того, обострение отмечается и на других участках фронта. Например, на горловском направлении.

«И это несмотря на разрешение нашего командования на ответный огонь и периодическое уничтожение огневых точек противника. Относительно тихо только на южном участке фронта, но я подозреваю, что это затишье перед бурей. Ведь южный участок фронта по-прежнему является опасным направлением для танкового прорыва. Именно на этом участке фронта самое короткое расстояние до границы с Россией», — пояснил Варяг.

По его словам, если ВСУ выйдут к российской границе, то смогут отсечь ДНР и ЛНР. Таким образом Киев попытается решить вопрос урегулирования ситуации в Донбассе силовым путем.

«Заявления видных украинских политиков о несостоятельности Минских соглашений, политические демарши украинской стороны во время встреч трехсторонней контактной группы, которую они фактически превратили в шоу, откровенные насмешки над остальными участниками переговоров, а также получение новой партии оружия от США красноречиво говорят обо всем. Киеву мир не нужен. Нам следует готовиться к будущему наступлению украинских войск», — заключил Варяг.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.