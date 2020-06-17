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Генерал ЛНА: Эрдоган собирается использовать Ливию для дальнейшей агрессии в Африке

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Генерал ЛНА: Эрдоган собирается использовать Ливию для дальнейшей агрессии в Африке

Тобрук, 17 июня. Генерал-майор ЛНА Фаузи Мансури, как передает ливийская пресса, во вторник, 16 июня, в заявлении для СМИ подтвердил, что Турция стремится использовать ливийские базы для достижения своих милитаристских амбиций в Северной Африке.

Генерал рассказал, что желание заполучить базу в аль-Ватыя раскрывает истинное лицо колониального заговора. Анкара пытается расширить влияние вдоль северного побережья Африки, а военные базы и банды наемников в Ливии — отправная точка для последующих интервенций в регионе.

Генерал ЛНА: Эрдоган собирается использовать Ливию для дальнейшей агрессии в Африке

С начала 2020 года Турция открыто вмешивается в ливийские события, поставляя в Триполи технику, вооружение и сирийских наемников. Действия Анкары осуждены международным сообществом, в том числе президентом Франции — Эммануэлем Макроном и Лигой арабских государств.

Европейские объединенные силы уже отреагировали на турецкие агрессивные действия военно-морской операцией IRINI на акватории Средиземного моря. Миссия IRINI вынудила ПНС и Анкару наладить воздушный способ переброски людей и вооружения.

Генерал ЛНА: Эрдоган собирается использовать Ливию для дальнейшей агрессии в Африке

Мансури заявил, что силы ПНС и их вооруженные группировки являются всего лишь марионетками, выполняющими приказы Эрдогана, который планирует остаться на базе аль-Ватыя навсегда.

Генерал ЛНА указал также на намерение турок использовать военно-морскую базу в Мисурате, чтобы распространять свое влияние на средиземноморье, а не только для поставок вооружения в Ливию. Своих пособников в Ливии турецкий президент превратит в наемников и будет использовать по всему свету, как он это сделал с лояльными Турции сирийскими террористами.

Мансури подтвердил серьезность намерений командования ЛНА восстановить позиции на всей ливийской территории, указав, что на его родине не останется ни оккупантов, ни наемников.

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