Бомбардировщики Ту-95МС провели патрулирование над нейтральными водами северных морей

Москва, 17 июня. Стратегические бомбардировщики Ту-95МС ВКС России провели патрулирование над нейтральными водами Чукотского, Берингова, Охотского морей и северной части Тихого океана. На отдельных участках маршрута российские самолеты сопровождали американские истребители F-22, передает Минобороны РФ.

По данным ведомства, бомбардировщики начали полет с аэродромов на территории Чукотского автономного округа и Амурской области.

«Четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана», — говорится в сообщении.

Кроме того, на отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-22 ВВС США.