События в Сирии 16 июня: российский БТР подорвался в Идлибе, вступил в силу «Акт Цезаря»

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась к утру 17 июня в Сирии и подводит итоги за день. При подготовке публикации использованы материалы Telegram-канала WarJournal.

Большой Идлиб

Российско-турецкое патрулирование

Состоялось очередное российско-турецкое патрулирование на трассе М4 Латакия — Алеппо.

????????????????????????Yesterday's joint patrol of Turkish and Russian troops on the M4 highway in the Syrian province of Idlib. @serious_war_eng pic.twitter.com/WLYCUD0Cz0 — Serious War (@serious_war_eng) June 17, 2020

На маршруте движения колонны на участке между населенными пунктами Ариха и Урум аль-Джауз боевики организовали теракт с целью сорвать мониторинг обстановки.

В результате срабатывания СВУ на маршруте следования колонны получил незначительные повреждения один российский бронетранспортер. Никто из российских военнослужащих не пострадал.

???????????????????????? صورة لانفجار عبوة ناسفة بالقرب من ناقلة جند مدرعة روسية خلال دورية روسية تركية اليوم على الطريق السريع M4. pic.twitter.com/KRvTnutS6z — Sisar1 (@Sisar110) June 16, 2020

Бронетранспортер был взят на буксир турецким автомобилем.

فيديو لسحب آلية #روسية انفجرت بها عبوة ناسفة اثناء تسيير دورية مشتركة مع الاليات التركية على #طريق_M4 بريف #ادلب . pic.twitter.com/hgFkfPfQ5h — ملك السلطنه (@jamlyyyyy) June 16, 2020

Деятельность боевиков

Из лагерей подготовки группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»1 выпустили очередную партию прошедших курсы новобранцев.

#تحرير_الشام تخرّج دفعة جديدة من معسكرات رفع المستوى pic.twitter.com/fiiZqtp2dK — همام عيسى (@humamisa) June 16, 2020

Связанное с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ) информационное агентство Thabat опубликовало инфографику с результатами деятельности оперативного штаба террористов «Ва-харид аль-муминин» («И побуждай верующих»), который прекратил существование 12 июня 2020 года — вместо него был создан оперативный штаб «Фатхбуту» («И будьте стойкими»). Входившие в оперативный штаб бандформирования действовали по всей территории Большого Идлиба.

За 20 месяцев боевики «Хурас ад-Дин» и других террористических группировок осуществили, согласно их заявлению:

298 операций, 140 обстрелов, 36 засад и 73 снайперских обстрелов;

со стороны правительственных войск было более 950 убитых, более 37+ раненых, уничтожена 21 единица техники и сбиты 12 БЛА;

десять сирийских военнослужащих взяты в плен, проведена одна операции по обмену пленными, отражены 27 попыток наступления правительственных сил;

захвачено «большое количество оружия и боеприпасов».

The AQ-linked Thabat News Agency releases details on operations for the 20 month span that Wa-Hardh al-Muminin Operations Room was active. pic.twitter.com/3lCfk6G7FD — Aaron Y. Zelin (@azelin) June 16, 2020

Заевфратье

Зона контроля правительственных войск

В Сеть попали фотографии опорного пункта российской оперативной группы в деревне Дейр-Гасан в районе населенного пункта Аль-Маликия в провинции Хасеке.

#الخابور #الحسكة

صور تظهر تمركز القوات الروسية في قرية دير غصن في ريف المالكية شمال شرق الحسكة pic.twitter.com/NjxseSU4AG — الخابور (@alkhabour21) June 16, 2020

Зона контроля Международной коалиции

Силы «Военного совета Дейр эз-Зора» провели контртеррористическую операцию в деревне Ад-Дахат и изъяли оружие у предполагаемых боевиков «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ).

Weapons allegedly captured by the Deir ez Zor military council this evening in a raid against a Daesh cell in the area of Al Dahla (الدحاة) pic.twitter.com/OQHFCf6ONp — Woofers (@NotWoofers) June 16, 2020

Международная коалиция во главе с США совместно с «Сирийскими демократическими силами» провела контртеррористическую операцию в населенном пункте Аш-Шхиль — были задержано семь человек, подозреваемых в связях с ИГ.

Our special units conduct a new operation with air support from the #international_coalition, resulted arrest of 7 members of #ISIS terrorist cell in the #Al_Shuhail area in the eastern countryside of #Deir_Ezzor. Also, weapons, equipment and uniforms were found . pic.twitter.com/nzah7pj8L5 — Coordination & Military Ops Center - SDF (@cmoc_sdf) June 16, 2020

Зона операции «Источник мира»

Турецкие СМИ и источники в «Сирийской национальной армии» утверждают, что скоро стартует вторая фаза операции «Источник мира». Формальный повод — невыполнение обязательств по ноябрьским договоренностям об отводе подразделений «Сирийских демократических сил» от границы с Турцией.

ليس عبث رئاسة دولة عظمى ك تركيا تنشر هذا الكلام على صفحتها للتذكير فقط ? بعد تجميد لعام كامل تقريبا العملية نبع السلام التركيز التركي الان على عين العرب ومنبج وربما نشهد بعد شهرين ك حد اقصى تغير لصالح تركيا والشعب السوري الحر وتل رفعت غائبة حاليا عن الطاولة حاليآ للاسف https://t.co/k5tatKKBp9 — رادع الشمال السوري (@Ahmet51655300) June 16, 2020

Неизвестные подожгли посевы под Рас эль-Айном.

#SONDAKIKA #Suriye



???? Suriye



Barış Pınarı Harekatı bölgesi olan Tel Abyad'ta tarım arazileri kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi. pic.twitter.com/uFk4NtMwfq — General ???????? (@TR_General__) June 16, 2020

«Сирийские демократические силы» задержали 21-летнюю уроженку Хомса по обвинению в сотрудничестве с протурецкой «Сирийской национальной армией» — девушка пыталась попасть в деревню Сулюк, находящуюся в зоне операции «Источник мира», где проживают ее родственники.

"رهف حسن صالح 21 عاما"، من مدينة حمص اعتقلتها قسد لأن والدها يعمل ضمن "الجيش الوطني السوري"، خلال محاولتها الوصول إلى أهلها في بلدة سلوك شمال الرقة pic.twitter.com/AE3Ppi4OtT — مركز التوثيق _ الرقة (@EVzGYm35GzsMd50) June 16, 2020

Центральная Сирия

В пустыне возле деревни Аль-Ганем аль-Али в провинции Ракка группа боевиков на пикапах украла несколько овец и подожгла пшеничное поле. Завязался скоротечный бой с патрулем «Сил национальной обороны», и боевики отступили в пустыню.

A little while ago - Badia Al-Ghanem Al-Ali:

An armed terrorist group carrying several pickups stole a number of sheep and burned lands planted with wheat and after clashing with a National defense patrol, they fled, without any news of injuries or martyrs until the moment. pic.twitter.com/ZdV2mYLv9s — ZOKA (@200_zoka) June 16, 2020

Гуманитарная обстановка

Российские военные из Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике доставили гуманитарную помощь в населенный пункт Дейр-Гасан в провинции Хасака.

the village of Deir Ghosn in the countryside Al-Malikiyah - food aid from the Russian police pic.twitter.com/GeMoMjPFNp — Spriter (@ynms79797979) June 16, 2020

ЦПВС планировал также выдачу продуктов питания и медикаментов в населенном пункте Дейруна-Ага, расположенном неподалеку от города Камышлы в провинции Хасака. В назначенное время российскую колонну никто не встретил, а населенный пункт оказался практически пуст.

Местные жители рассказали российским военным, что за несколько часов до запланированного начала гуманитарной акции в Дейруна-Ага прибыли отряды курдских «сил внутренней безопасности» «Асайиш», и приказали населению покинуть поселок.

Российские офицеры приняли решение оставить гуманитарную помощь в специальном помещении, поручив местным жителям охранять их. Всего было передано 440 продуктовых наборов.

Политика

Посольство США в Сирии на своей странице Twitter заявило о вступлении в силу «Акта Цезаря». США, по словам посольства, продолжают «выполнение своих обязательств и доставку гуманитарной помощи мирным жителям в Сирии в координации с международными партнерами».

مع دخول العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون قيصر، تواصل الولايات المتحدة التزامها بضمان وصول الدعم الإنساني الدولي للمدنيين الموجودين في سوريا من خلال التنسيق الوثيق بين الشركاء الدوليين. #قانون_قيصر pic.twitter.com/b8y2W8H6ai — U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) June 16, 2020

В Тартусе прошел массовый митинг против американских санкций.

طرطوس :



وقفة وطنية جماهيرية في كورنيش #طرطوس رفضاً وتنديداً بالعقوبات الأميركية والإجراءات القسرية المفروضة على #سورية pic.twitter.com/TaGp0s5UZz — ملك السلطنه (@jamlyyyyy) June 16, 2020

1 Организация запрещена на территории РФ.