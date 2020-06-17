Климов назвал «детским лепетом» план экс-помощницы главы Госдепа США по влиянию на россиян

Бывшая помощница главы Госдепа США Виктория Нуланд опоздала с планом влияния на российскую молодежь, поскольку американские власти давно этим занимаются. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал сенатор Андрей Климов.

Таким образом он прокомментировал статью Нуланд в журнале Foreign Affairs, где она призывает Белый дом усиливать американское влияние для борьбы с Россией. По ее словам, властям следует действовать более жестко в отношении Кремля. Говоря о санкциях США, она подчеркнула, что они уже не оказывают такого болезненного действия на Россию, как хотелось бы. Ограничения стали «дырявыми и бездейственными от чрезмерного употребления», уверена бывшая чиновница.

Нуланд призвала США использовать все способы влияния на Россию, и особенно на молодежь. В частности, воздействие на молодых россиян можно выстроить через соцсети, программы по обучению, а также в виде поощрения поездками в страны Запада.

«При надлежащих проверках США и другие страны могли бы ввести безвизовый режим для россиян в возрасте от 16 до 22 лет, позволить им сформировать собственное мнение до выбора жизненного пути», — отметила экс-сотрудница Белого дома, добавив, что западным странам следует рассмотреть возможность двукратного увеличения числа образовательных программ для населения РФ.

Власти США, по мнению Нуланд, должны вспомнить методы, благодаря которым Запад одержал победу над Россией в холодной войне. Она заметила, что они «давали эффективные результаты еще долгое время после этого». В их числе бывшая помощница главы Госдепа США назвала «прямые обращения к российскому народу», поддержку диссидентского движения и гонки вооружений.

Оценивая рассуждения бывшей чиновницы, зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что «госпожа» Нуланд таким образом просто напоминает о своем существовании всему миру и американцам. Он отметил, что ее статья «ни о чем и там нет ничего нового».

«Ее заявления — это детский лепет. Еще в 2017 году стал достоянием гласности доклад военной разведки США. В нем было указано, что нужно перенести акценты работы [по влиянию] на граждан России возраста от 12 до 14 лет. Поэтому госпожа Нуланд со своими рекомендациями опоздала, поскольку американцы этим давно занимаются. От того, что она что-то пискнула, мне не жарко и не холодно», — объяснил Климов.

О необходимости напрямую работать с гражданами России не так давно заявили конгрессмены из Республиканской партии США, подготовив соответствующий доклад, говорит сенатор.

«Мы уже давали оценку этому документу, потому что он представляет собой прямое вмешательство во внутренние дела России и является попыткой руководить страной, минуя наши парламент, правительство и главу государства. Таким образом, РФ хотят превратить в колонию. К тому же органы американской пропаганды уже давно работают напрямую с российским народом. Они призывают наше население не подчиняться власти, не ходить на выборы», — сказал собеседник ФАН.

Климов признался, что в рамках комиссии по защите государственного суверенитета уже три года подряд в ежедневном режиме ведется работа по противодействию американскому влиянию на российских граждан.

«У США ничего не получается. Но это происходит не из-за того, что они что-то плохо делают, а потому, что мы научились реагировать на эти вызовы», — подчеркнул член Совфеда.

Кроме того, он обратил внимание, что власти США не просто так выбрали в качестве объекта влияния молодых россиян.

«Российская молодежь очень разная, но она уязвимая. Еще Лев Троцкий в свое время говорил: «Молодежь – это барометр революции». Поэтому большевики сделали ставку на них в революции. Молодых людей легче всего сбить с толку и навязывать революционную романтику», — пояснил Климов.

Использование методов холодной войны, о которых говорит Нуланд в своем материале, не более чем «красивая фраза», полагает сенатор.

«Эта война по большому счету не прекращалась. Пока в России в 1990-е годы были разброд и шатание, США немного ослабили внимание к нам, а потом снова начали [усиливать влияние на Россию]. Притом в период холодной войны противостояние стран проходило деликатней, а сейчас все идет гораздо жестче. К тому же во времена СССР были серьезные инструменты противостояния, такие как государственная цензура. Сегодня их нет, а поэтому приходится работать более эффективно, чем это делали в Советском Союзе», — резюмировал собеседник ФАН.

Напомним, Виктория Нуланд была помощником госсекретаря во время правления Барака Обамы. В частности, с 2013 по 2017 год она отвечала за вопросы политики в отношении государств на постсоветском пространстве. Нуланд была активным сторонником государственного переворота в Киеве, в ходе которого был свергнут президент Украины Виктор Янукович. Она также раздавала печенье всем участникам протеста в столице Украины.