Звездный адвокат Бехин рассказал, как Норкина победила его в споре

Москва, 17 июня. Адвокат Александр Бехин рассказал, как скончавшаяся ведущая Юлия Норкина победила его в споре в эфире ток-шоу.

Адвокат вспомнил, что впервые встретился с Норкиной в эфире ток-шоу, где обсуждалась история шансонье Любови Успенской и ее дочери. Журналистка и адвокат были приглашены в качестве экспертов. При этом Норкина выступила на стороне дочери Успенской Татьяны Плаксиной.

Между Норкиной и Бехиным завязался спор в эфире программы. Адвокат признался, что во время спора с ведущей растерялся и оказался побежденным.

«Очень жестко она меня размазывала в том эфире», — напомнил Бехин в комментарии МК.

Кроме того, адвокат отметил, что Норкина была непритязательна в выборе вещей: ведущая ездила на недорогом автомобиле и носила каракулевую шубу из 90-х. Однако вещи были не столь важны для ведущей, она обращала внимание на отношение к людям.

Норкина скоропостижно скончалась 5 июня на 53-м году жизни. Вместе с мужем Андреем они на протяжении многих лет вели программы на радио «Комсомольская правда». Похороны Норкиной состоялись в воскресенье на Новодеревенском кладбище в Пушкино.

Ранее бывшая жена музыканта Романа Жукова Елена рассказала, что Норкина незадолго до смерти выглядела печальной. Певица Мила Романиди призналась, что не может поверить в смерть ведущей. Она рассказала, что у Норкиной были грандиозные планы на лето.