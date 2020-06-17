В КНДР пригрозили превратить Сеул в «море огня»

Москва, 17 июня. Пхеньян может вспомнить об идее превратить Сеул в «море огня», если продолжатся необоснованные обвинения в ликвидации межкорейского офиса связи. Об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

По версии КНДР, ответственность за ликвидацию офиса связи должны нести южнокорейские власти, поскольку они первыми нарушили договоренности.

«Если не умеют следить за языком, то мы в ответ на это можем снова вспомнить уже давно забытую идею о превращении Сеула в море огня», — отмечается в сообщении.

Накануне южнокорейское министерство объединения назвало действия КНДР «нарушением Пханмунчжомской декларации и односторонним разрывом соглашения». В Пхеньяне эту позицию считают передергиванием.

ЦТАК отмечает, что Сеул регулярно позволяет себе враждебные акты, систематически нарушает двусторонние договоренности и проводит репетицию нападения на северную часть полуострова.

«Они должны осознавать, что звуки взрыва, раздавшиеся в Кэсонской промышленной зоне от разрушения (межкорейского офиса связи. – Прим. ФАН), могут стать прелюдией к полному развалу межкорейских отношений», — передает агентство.

Кроме того, в сообщении утверждается, что южнокорейские власти игнорируют и замалчивают факты отправки перебежчиками на Север пропагандистских материалов.