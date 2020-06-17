США передадут Украине военное оборудование на $60 млн

Москва, 17 июня. США намерены передать Украине военное оборудование на более чем 60 миллионов долларов, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin. Об этом сообщили в пресс-службе американского посольства в Киеве.

В сообщении посольства в Facebook отмечается, что помощь со стороны Вашингтона в сфере безопасности и сотрудничество с Украиной при пандемии коронавирусной инфекции продолжаются.

«Вчера Управление военного сотрудничества посольства США получило оборудование на более 60 миллионов долларов для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin», — отмечается в сообщении.

Напомним, НАТО предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил благодарность партнерам по Североатлантическому альянсу, благодаря которым это долгожданное для Киева решение стало возможным. Программа позволяет сторонам сотрудничать в сферах взаимного интереса, включая политические консультации, обмен информацией и расширенное взаимодействие во время общих операций и учений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обратила внимание на получение Украиной статуса партнера расширенных возможностей НАТО, Москва всегда с большим вниманием наблюдает за процессами, когда Североатлантический альянс адсорбирует в себя новые страны.