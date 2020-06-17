Сирия, 17 июня. Беспилотник международной коалиции США нанес удары в районе города Сармада на севере Идлиба. Сотрудники ЦПВС РФ доставили гумпомощь в город Дейр Гасан на северо-востоке Хасаки. ХТШ готовит новых боевиков в «Большом Идлибе», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва у населенного пункта Рувайшид на юге Хасаки.

Курдские вооруженные бандгруппы: заявили о захвате нескольких единиц оружия террористов ИГ1 в Восточном Дейр-эз-Зоре; столкнулись с митингами жителей в населенном пункте Джейдет Кахит в Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»1 (запрещена в РФ): завершила обучение новой партии террористов в Идлибе.

Протурецкие силы: открыли огонь по позициям курдских боевиков в северной части Ракки.

Центр по примирению враждующих сторон: обеспечил доставку гумпомощи в населенный пункт Дейр Гасан на северо-востоке Хасаки.

Международная коалиция: задействовала беспилотники в северной части Идлиба.

Провинция Дейр-эз-Зор

После нескольких вылазок террористов «Исламского государства», случившихся накануне, «Демократические силы Сирии»**** (SDF) прибегли к проведению рейдов в провинции. Военный источник в сети Twitter (NotWoofers) заявляет о том, что во время обысков в окрестностях населенного пункта Аль-Дахла курдскими боевиками были захвачены несколько единиц оружия джихадистов. Более подробных сведений о ходе операции пока не поступало.

Как известно, подпольная деятельность боевиков ИГ в зонах контроля курдских бандгрупп широко распространена. Прежде всего, это ставит под угрозу безопасность мирных жителей.

Провинция Идлиб

Стало известно, что группировка «Хайят Тахрир аш-Шам», признанная террористической в РФ, завершила обучение новой партии боевиков. По данным Telegram-канала (rybar), подготовка террористов велась в лагерях. Некоторые военные эксперты полагают, что террористы готовят новые отряды для того, чтобы выступить против Сирийской Арабской Армии (САА).

Между тем в северных районах провинции был замечен беспилотник возглавляемой США международной коалиции. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (MoussaNDT), ударный дрон атаковал опорные пункты ХТШ к югу от города Сармада. Никаких сведений о потерях в рядах террористической группировки или жертвах среди местных жителей пока не поступало.

Провинция Ракка

В северной части региона возобновились перестрелки между курдскими боевиками и членами союзных Турции бандформирований. Согласно данным Twitter-канала (Huseyinbozan), артиллерия «Сирийской национальной армии» ведет огонь по позициям Отрядов народной самообороны (YPG) неподалеку от города Айн-Исса. О потерях сторон в живой силе или военной технике пока ничего неизвестно. Напомним, накануне поблизости от района боевых действий произошел взрыв, в результате которого погиб человек.

Между тем в населенном пункте Джейдет Кахит прошли митинги против оккупации «Демократических сил Сирии» (SDF). Агентство новостей Al Nour передает, что жители деревни вышли на демонстрации ввиду продолжающегося ухудшения условий их жизни. Напомним, в последние несколько дней подобные акции протестов также состоялись на территории соседних провинций Дейр-эз-Зор и Хасака.

Провинция Хасака

В Хасаку прибыл гуманитарный груз из РФ. Как передает на своей странице в Telegram военный источник (rybar), сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон доставили партию наборов с продовольствием в населенный пункт Дейр Гасан, который находится в районе Аль-Маликии.

Тем временем в контролируемых «Демократическими силами Сирии» (SDF) районах на юге Хасаки произошел взрыв. По информации Twitter-канала (HASAKH_NEWS), детонировало СВУ, заложенное на обочине шоссе Аль-Харафи, пролегающего поблизости от населенного пункта Рувайшид. В результате был поврежден военный автомобиль курдских боевиков, данные о возможных пострадавших пока уточняются. В организации взрыва подозреваются члены так называемых спящих ячеек «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.