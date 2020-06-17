В Госдуме предложили ввести в РФ добровольный генетический скрининг граждан

Москва, 17 июня. В Госдуме предложили разработать в России программу массового добровольного генетического скрининга населения для выявления нераспознанных заболеваний и наследственных предрасположенностей. Также в стране может появиться индивидуальный генетический профиль каждого гражданина.

С такой инициативной выступил член думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Алексей Воевода, сообщает «Парламентская газета».

Депутат напомнил, что на совещании по развитию генетических технологий 14 мая президент РФ Владимир Путин поручил кабмину создать национальную базу генетической информации.

По мнению Воеводы, одним из наиболее целесообразных профилактических методов может стать генетический скрининг россиян. При возникновении новых биологических угроз он позволит создать градацию по степени риска, и это поможет сохранить рабочие места и минимизировать человеческие и экономические потери.

«Пример с COVID-19 показал, что уже сегодня мы в состоянии с помощью ДНК определить людей, которые практически нечувствительны к вирусу», — отметил парламентарий.

Он добавил, что такой подход может оптимизировать систему обязательного медицинского страхования (ОМС), поскольку даст ей возможность опираться при страховании не на общие параметры, а на особенности, содержащиеся в генетическом профиле человека. Последнее, уверен депутат, максимально индивидуализирует, а, значит, и улучшит страховую поддержку.

«В дальнейшем генетические данные можно и нужно использовать в создании методической базы по выявлению и предотвращению генетических патологий. Генетические исследования должны стать основой создания эффективной системы профессионального ориентирования населения, что позволит России не только занять, но и упрочить лидирующие позиции во многих областях и сферах деятельности государств», — продолжил представитель Госдумы.

Депутат предложил рассмотреть данную инициативу премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Он уверен, что если реализовывать скрининг на государственном уровне, можно не беспокоиться о безопасности данных при использовании отечественного программного обеспечения и их хранении на защищенных российских серверах.