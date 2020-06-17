Набравшая вес на карантине Самойлова показала фигуру в бикини

Москва, 17 июня. Модель Оксана Самойлова показала фигуру в бикини спустя четыре месяца после родов. Инстадива призналась, что не собирается худеть.

В феврале у Самойловой и рэпера Джигана родился долгожданный сын. Модель рассказала, что после родов весила 61 килограмм, но через 1,5 месяца после родов похудела до 55 килограммов. Однако во время самоизоляции модель вновь поправилась.

«Послезавтра 4 месяца после 4 кесарева. Через 7−10 дней после родов я весила 61 кг, потом в течение 1,5 месяцев резко похудела до своих привычных 55, потом был карантин, и я наела обратно 6 кг», — рассказала Самойлова.

Модель призналась, что всеми силами старается не похудеть снова. По ее словам, чтобы поддерживать вес, ей нужно «есть за троих и прирасти к дивану», чем она и занималась в период карантина.

Подписчики Самойловой обратили внимание на шикарную фигуру. В комментариях отметилась и певица Ольга Бузова. Звезда назвала не толстеющую Самойлову «ведьмой».

«Всем бы Ваши проблемы», — добавила huberbeauty.

«И это мать четверых детей», ― восхитился zakharferomonov.

Однако подписчиков больше интересовала личная жизнь модели. Комментаторы отметили, что Самойлова пытается «заговорить зубы» фанатам, чтобы отвлечь от скандала вокруг развода.

Ранее стало известно, что Джиган и Самойлова отказались разводиться. Супруги не явились в суд на заседание по делу о разводе.