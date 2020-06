События в Ираке 16 июня: Турция начала наземную операцию в Курдистане, массовые погромы в Басре

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» подводит итоги за сутки и рассказывает о произошедших в Республике Ирак событиях.

На площади Тахрир в Багдаде продолжаются протесты — митингующие повторяют лозунги о том, что «будут бороться с коррупцией до самого конца».

19-я дивизия специального назначения ВС Ирака прочесала район Гута в Джурф ан-Насере. Были обнаружены СВУ и снаряды.

ВВС Турции нанесли авиаудар по позициям РПК в горах Бараскан на границе Ирака и Ирана.

Иранская артиллерия также нанесла удары по позициям РПК.

Утром 17 июня Турция объявила о начале наземной операции «Тигриный коготь» в Иракском Курдистане. Отряды коммандос вошли в горный массив Хафтанин при поддержке ВВС Турции, вертолетов армейской авиации и БЛА.

Министр обороны Хулуси Акар прибыл в оперативный штаб Сухопутных войск Турции и лично отдал указание на начало операции.

В организации Free Yezidi Foundation осудили авиаудары Турции по Синджару и призвали международное сообщество вмешаться.

В провинции Салах ад-Дин правительственные войска провели контртеррористическую операцию в горах Джебель Карджох и обнаружили пещеру, где скрывались боевики «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещена в РФ). Пещера была уничтожена.

На фоне ухудшения криминогенной обстановки в провинции Киркук и увеличения активности боевиков ИГ стало известно о задержке заплаты сотрудникам охраны на нефтяных месторождениях которые разрабатывает иракская компания North Oil Company.

