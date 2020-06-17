Триполийские банды сражаются с мисуратскими за сферы влияния в столице Ливии

Триполи, 17 июня. Группировки, подконтрольные так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, сражаются за сферы влияния на юге Триполи. Об этом сообщают источники в социальных сетях.

Пользователь Twitter пишет о вооруженных столкновениях между группировками «Боевики Ганивы» и «Ополчение Мисураты» за контроль над штаб-квартирой компании «Брега» в районе Тарик аль-Матар на юге Триполи.

Напомним, главарем группировки «Боевики Ганивы», или «Абу Салим», является Абдель Гани Кикли, более известный по прозвищу Ганива. После революции в Ливии его бандформирования начали заниматься контролем наркотрафика, контрабандой алкоголя и проституцией, предоставляя это под видом «патрулирования улиц». Также стало известно, что боевики Ганивы принимают участие в пытках заключенных в неофициальной ливийской тюрьме «Митига», где в настоящее время незаконно удерживаются двое российских граждан — социологи Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан.

Сам Ганива занимается вербовкой несовершеннолетних для привлечения их к сражениям на стороне так называемого ПНС против сил Ливийской национальной армии (ЛНА). Жители ливийской столицы неоднократно публиковали в соцсетях посты с жалобами на боевиков, которые арестовывали под разными предлогами рабочих из Египта и других стран Африки, принуждая их к участию в боевых действиях на стороне ПНС.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш рассказал о страданиях детей в Ливии. По словам Гутерриша, за 2019 год в стране погибли 77 детей в возрасте от шести до 17 лет, еще восемь мальчиков от 14 до 17 лет были задержаны выходцами из ПНС.

Боевики Мисураты не отстают от своих оппонентов в кровожадности — официальный спикер ЛНА, генерал-майор Ахмад Мисмари опубликовал на своей странице в Facebook видео с издевательствами над похищенными египетскими рабочими. На видеоролике зафиксированы пытки в отношении пленников. Как выяснилось позже, все присутствующие на видео узники были казнены боевиками ПНС Ливии.