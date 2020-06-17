Адвокат рассказал о состоянии Ефремова под домашним арестом

Москва, 17 июня. Актер Михаил Ефремов тяжело переживает последствия смертельного ДТП, которое он устроил в центре Москвы. Об этом рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев.

По словам защитника, актер плохо себя чувствует и отказывается от пищи.

«Похудел за неделю на 6 килограммов. Морально очень страдает. Как жаль, в год 30 тысяч людей погибает от ДТП, 20 тысяч пьяных водителей, по 10–20 человек иногда гибнет в одной аварии, и нет такого резонанса… За рулем могли быть и вы, и я, и ваши родственники, и мои», — отметил Пашаев.

Адвокат пояснил, что актер сел за руль в пьяном состоянии после сообщения об утрате близкого друга, передает Пятый канал.

«Он сидел, отдыхал, и тут: «Пожалуйста, срочно приезжай, помоги». Он же добродушный, безотказный. Тем более такое горе, смерть близкого человека. Никогда до этого Ефремов не садился пьяным за руль. А тут сел», — заявил защитник.

Напомним, Михаил Ефремов, управляя своим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автофургоном. В результате ДТП скончался водитель грузовика, инцидент произошел вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. В отношении актера возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.