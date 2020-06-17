Наташа Королева пожаловалась, что потеряла бизнес из-за пандемии

Москва, 17 июня. Популярная российская исполнительница Наташа Королева призналась, что из-за пандемии коронавируса потеряла свой бизнес.

Наташа Королева и ее супруг Тарзан закрыли салоны красоты и спортзал, и, скорее всего, открываться они не будут.

«Мы с мужем потеряли бизнес — после карантина уже не откроемся», — пожаловалась Королева.

Однако, по собственному признанию певицы, коронавирусная инфекция не внесла в ее жизнь «что-то глобально плохое».

«Из близкого окружения никто не умер, не заболел, и это уже хорошо! Я ведь помню и гораздо худшие времена — 90-е годы, когда была карточная система, бандитские разборки. И комендантский час в Москве был», — отметила Королева.

Она рассказала, что ее мать живет в Майами. Там сейчас смягчают режим: открываются магазины, кафе, пляжи. Певица также рассказала о том, как переживает пандемию и с какими финансовыми трудностями столкнулась.

«У меня тоже есть коллектив, который простаивает уже больше двух месяцев. Но я все это время выдаю людям зарплату. Они оформлены по договорам, и по закону я не обязана им платить. Но у меня есть моральные обязательства перед командой, это мои люди, с которыми работаю не первый год!» — заметила Наташа Королева.

Тарзан ранее сделал резонансное заявление, которое вызвало бурную реакцию пользователей Сети. Он заявил о том, что пандемия сильно ударила по семейному бюджету и его семья столкнулась с нехваткой денег. При этом муж Королевой подчеркнул, что артисты не получают ни копейки, «в отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома и получают пенсию».