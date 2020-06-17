Удастся ли выгнать McDonald's из России за русофобию и поддержку национализма на Украине

Удастся ли призвать к ответу русофобов из McDonald's, зарабатывающих на россиянах до миллиарда долларов в год, разбиралось Федеральное агентство новостей. Увы, бизнес этой корпорации, зарабатывающей на россиянах миллиарды долларов, устроен так хитро, что, скорее всего, это будет непросто.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов резко обрушился на рестораны быстрого питания McDonald's и потребовал, чтобы эта сеть убирались из России. По мнению парламентария, сеть не только кормит россиян, в том числе детей, крайне вредной пищей, но также унижает и дискриминирует русских.

Так Милонов отреагировал на информацию, что компания «Макдональдс Украина» отказалась предоставлять услуги клиентам на русском языке: отныне в электронном меню ресторанов есть только два языка: украинский и английский. Это при том, что три четверти украинцев говорит по-русски, а примерно для половины граждан Украины этот язык является родным. Тем не менее, русский язык на Украине не имеет статуса государственного. Дискриминация русскоязычных граждан этой страны закреплена в скандальном законе о языке, принятом Верховной радой и уже подвергшемся осуждению в Европе.

Запрет на русский язык в украинском McDonald's вызвал возмущение в социальных сетях, граждане как Украины, так и России призвали к бойкоту этой сети за русофобию. Милонов пошел дальше — потребовал изгнать McDonald's из России.

«Считаю, что в отношении McDonald's и его группы поддержки в России нужно инициировать расследование, — заявил Милонов в ходе онлайн-эфира в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» и Федерального агентства новостей. — Например, пора выяснить, как эта компания оказалась в списке наиболее пострадавших и социально значимых предприятий России, которые претендуют на господдержку».

Что касается запрета обслуживать на Украине на русском языке, по этому поводу Милонов высказался так:

«Считаю, что за подобную выходку нужно навсегда вышвырнуть McDonald's из нашей страны, либо заставить их обслуживать русскоязычное население на Украине на русском языке».

Федеральное агентство новостей решило выяснить в российском представительстве компании, на каких языках работают рестораны McDonald's в Швейцарии, Финляндии или Индии, где официальными являются несколько языков, а также почему эта сеть участвует в дискриминации русских и поощряет национализм на Украине.

Дозвониться, однако, нам не удалось, поэтому мы направили в пресс-службу компании соответствующий запрос.

Впрочем, мы не особо рассчитываем на ответ, хотя бы потому, что бизнес McDonald's устроен крайне хитро. Формально его российский сегмент работает сам по себе, а украинский — сам по себе, и между собой они не связаны. Даже к «материнской» компании эти структуры юридически вроде бы прямого отношения не имеют.

Однако это не так. Генеральным директором McDonald's в России является уроженец Швейцарии Марк Карена (Marc Carena), который до этого работал в американском представительстве корпорации, где отвечал за франчайзинг.

В то же время по информации СМИ, в частности издания «Чеченинфо», президентом McDonald's в России, а также в Восточной Европе (в том числе, видимо, и на Украине) является российский бизнесмен Хамзат Хасбулатов.

«Хасбулатов Хамзат Хамидович на данный момент является управляющим всего Восточного дивизиона компании McDonald's в Европе», — говорится в публикации от мая прошлого года.

Оперативно связаться с Кареной и Хазбулатовым корреспонденту ФАН не удалось.

При этом еще в 2015 году украинский блогер Александр Зарайский обратил внимание на то, что связывать украинский сегмент McDonald's с Россией неверно.

Согласно открытым источникам, «вся деятельность ресторанов McDonald's на Украине осуществляется от имени компании «МакДональдз Юкрейн Лтд», которая является собственностью голландской компании GOLDEN ARCHES EUROPEAN HOLDINGS B.V. (99,975% уставного капитала) и ирландской GLOBAL RESTAURANT OPERATIONS OF IRELAND LIMITED (0,025% уставного капитала).

В то же время старейшие предприятия этой сети, которые с конца 1980-х работают в России, являются официальными дочерними предприятиями американского McDonald's: это ЗАО «Москва-Макдоналдс» и ООО «Макдоналдс». До 2012 года франчайзинг, по которому McDonald's работает по всему миру, в России не применялся.

Начиная с 2012 года по франчайзинговой схеме начали работать рестораны McDonald's в нескольких российских аэропортах, а с 2015-го — в регионах. Сегодня по системе франчайзинга работают ООО «Развитие Рост» (аэропорты), а также ООО «Гид» и ООО «СПП» (регионы). По состоянию на 2015 год компания закупала продукцию у 160 российских производителей, обеспечивающих более 98% продукции. Компания также является крупнейшим работодателем. Доходы McDonald’s в России — примерно миллиард долларов в год.

Возможно, совокупность этих факторов заставляет российские власти соблюдать осторожность, поэтому компании McDonald’s сходят с рук и «кормление» россиян вредной пищей, и русофобская политика ее украинского сегмента, который в таких вопросах наверняка советуется с головным предприятием, расположенным под Чикаго.

«Материнская» компания McDonald’s — американская корпорация в сфере общественного питания, до 2010 года крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания, работающая по системе франчайзинга. На конец 2018 года под торговой маркой McDonald’s в мире работало почти 38 тысяч ресторанов, большинство — на правах франчайзинга. Корпорация входит в список крупнейших компаний США. Штаб-квартира компании расположена в пригороде Чикаго Оук-Бруке.

Напомним, в мае 2014 года компания «Макдональдс Украина» закрыла все свои рестораны на территориях Донецкой и Луганской народных республик. Украинская сеть McDonald’s активно проводила благотворительные акции в поддержку Вооруженных сил Украины, в то время, когда ВСУ вели войну против народа Донбасса.

Так что вопрос «Удастся ли выгнать McDonald's из России за русофобию и поддержку национализма на Украине», остается открытым. Надеемся, временно.