В Совфеде подготовят новые предложения в антикризисный план

Москва, 17 июня. Совет Федерации подготовит новые предложения в антикризисный план правительства в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Правительство очень заинтересовано в диалоге с парламентариями, оперативно реагирует на те предложения, которые мы направляем. Но это только первый этап работы, мы, так сказать, сняли первый слой. Президентом дано поручение доработать общенациональный план. Мы активно включились в эту работу и продолжаем ее», — отметила она на пленарном заседании Совфеда.

Спикер добавила, что в национальный план, который будет утвержден, можно будет вносить новые предложения, и обратилась к сенаторам с просьбой активно подключаться к этой работе.

«Реагируйте на предложения, которые появляются у региональных органов исполнительной и законодательной власти и муниципалитетов. Формулируйте и отправляйте предложения в рабочую группу. Это только начало. Пожалуйста, надо активно эту работу продолжить», — сказала Матвиенко.

Напомним, в Совете Федерации в апреле была создана рабочая группа в целях мониторинга и совершенствования законодательства в условиях распространения коронавирусной инфекции. Ее возглавил вице-спикер палаты регионов Николай Федоров.

Как рассказал Федоров, предложение рабочей группы распространить налог для самозанятых на граждан СНГ было включено в общенациональный план восстановления экономики. В целом, по его словам, кабмин частично учел девять предложений сенаторов.