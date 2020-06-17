Украинский политолог призвала Киев дать Навальному политическое убежище

Киев, 17 июня. Киевский политолог Светлана Кушнир заявила, что блогеру Алексею Навальному нужно предоставить политическое убежище на Украине. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Русофобка вступилась за оскорбившего ветерана Навального. По ее мнению, уголовное дело на него завели за «обычный комментарий под пропагандистским видео».

«А Навальный всего лишь написал под видео, что «команда продажных холуев выглядит слабовато». <...> Былые заслуги ветерана не извиняют такие поступки, как агитация», — говорится в ее посте.

Кушнир напомнила, что по национальности Навальный украинец, поскольку его отец родился в Киевской области. Она с уверенностью сообщила, что под его комментариями к ролику подпишутся «миллионы настоящих патриотов в России и на Украине».

Женщина не сомневается, что блогера поддержали бы и украинские националисты. Кушнир также рекомендовала киевским властям задуматься о предоставлении блогеру политического убежища в их «свободной» стране.

В понедельник, 15 июня, прокуратура Москвы признала законным дело против Навального, оклеветавшего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. В надзорном ведомстве объяснили, что статья, которую нарушил блогер, не предусматривает лишение свободы, но предполагает другое наказание — штраф в виде выплаты до 1 миллиона рублей или до 240 часов обязательных работ.

За наказание для Навального после его скандального комментария выступили многие россияне. На специальном сайте появилась петиция с требованием привлечь блогера к ответственности за оскорбления. Член Общественной палаты РФ Илья Ремесло лично обращался с соответствующим призывом в СК и прокуратуру.