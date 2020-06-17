На Украине назвали водную блокаду Крыма «козырем в рукаве»

Киев, 17 июня. Украина сознательно использует водную блокаду Крыма в качестве «козыря в рукаве», чтобы не позволить стабилизировать ситуацию на полуострове, заявил депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Василий Мокан.

«... поставки воды невозможны, потому что это также политический инструмент и козырь в наших руках», — объяснил депутат в эфире телеканала ATR.

По словам Мокана, в Киеве знают о дефиците питьевой воды в Крыму. Депутат отметил, что существующие на полуострове инфраструктурные объекты не могут полностью решить ситуацию.

«Давление происходит, это тоже нужно понимать – и на уровне минских переговоров, и на уровне нормандских переговоров, и на уровне каких-то неофициальных переговоров», — добавил Мокан.

Депутат подчеркнул, что, если Киев прекратит водную блокаду Крыма, то Украина потеряет инструмент влияния на Российскую Федерацию, и вопрос принадлежности Крыма уйдет из повестки.

Украина перекрыла водоснабжение Крыма после воссоединения полуострова с Россией. До этого идущий от Днепра Северо-Крымский канал обеспечивал регион пресной водой почти на 85 процентов. От прекращения подачи воды пострадали в первую очередь фермерские хозяйства, вынужденные перейти на менее влагоемкие культуры. Сейчас проблема водоснабжения решается наполнением Северо-Крымского канала водами реки Биюк-Карасу и бурением новых скважин.

Воссоединение Крыма с РФ произошло в 2014 году по итогам народного референдума. Процедура голосования была проведена в соответствии со всеми нормами международного права и Уставом ООН. На это неоднократно указывала Москва. Однако киевская власть, которая установилась на Украине после государственного переворота в 2014 году, не признает результаты волеизъявления крымчан.