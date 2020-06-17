Швыткин уверен, что Асад сохранит экономику Сирии под ударом новых санкций США

Президент Сирии Башар Асад сможет удержать экономику страны даже в случае введения новых санкций со стороны США в рамках так называемого «закона Цезаря». Уверенность в этом выразил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в комментарии Федеральному агентству новостей.

С 17 июня Вашингтон может вводить новые санкции против Сирии. «Закон Цезаря» или «Акт о защите гражданского населения Сирии» (The Caesar Syria Civilian Protection Act) дает американской администрации право вводить ограничения в отношении стран и организаций, которые поддерживают Дамаск. В частности, речь идет о запрете финансовой, материальной и технологической поддержки правительству Сирии, а также запрете на заключение сделок с «компаниями и организациями, которыми владеет или которые контролирует правительство Сирии».

Предусмотренные «законом Цезаря» санкции носят всеобъемлющий характер и затрагивают практически все сферы жизни Сирии. Депутат Госдумы Юрий Швыткин отметил, что ограничительные меры прежде всего ударят по народу Сирийской Арабской Республики.

«Санкционная политика в отношении какого-либо государства — не лучший способ решения того или иного вопроса. Она негативно сказывается на общем экономическом положении населения страны. Вместе с тем надо понимать: помощь со стороны России и других стран, которые заинтересованы в обеспечении стабильности Сирии, ее неделимости и сохранении суверенитета, перевешивает санкционную политику со стороны США», — сказал Юрий Швыткин в комментарии ФАН.

Так называемый «закон Цезаря» нацелен и на удар по союзникам Дамаска, в том числе Ирану и России. Однако главная его задача, подчеркнул парламентарий, — в очередной раз надавить на легитимное правительство САР.

«Безусловно, здесь просматривается очередной виток давления на правительство Сирии. Это попытка, нацеленная на возможное свержение и смену правительства Сирии во главе с Башаром Асадом. Конечно, это и попытка нанести экономический удар по Ирану с целью «обуздать» в некоторой степени его деятельность в САР», — сказал депутат.

Юрий Швыткин напомнил, что Россия — единственная страна, чье присутствие в Сирии абсолютно легитимно. Сказать того же про Штаты не получится от слова «совсем».

«Поэтому США не вправе — ни морально, ни физически — проводить данную санкционную политику в отношении Сирии или какого-либо другого государства», — подчеркнул Юрий Швыткин.

Сирия находится под давлением со стороны Запада не первый год. В отношении ее Центрального банка уже действуют ограничительные меры Вашингтона, а активы Дамаска в Штатах были заморожены еще администрацией Барака Обамы. Юрий Швыткин выразил уверенность, что новые санкции не сломят экономику САР.

«Правительство Сирии, конечно же, удержит экономику. Данные санкции не будут кардинально менять экономическую ситуацию в Сирии. <…> Президент САР находится в достаточно непростой ситуации, но как лидер государства Башар Асад выдерживает экзамен, который ему преподносит жизнь. Ему необходимо сохранить экономическую стабильность страны, сохранить независимость Сирии, обеспечить конструктивизм различных политических сил в САР. Это достаточно непросто, но, думаю, Башар Асад справляется со своей задачей», — резюмировал парламентарий.

Напомним, «закон Цезаря» получил свое название по псевдониму фотографа сирийской военной полиции, который якобы бежал из страны в 2013 году и передал Западу материалы о «насилии над заключенными в тюрьмах» Сирийской Арабской Республики. МИД Сирии отмечал, что весь документ был основан на ложных свидетельствах, за созданием которых стоят враждебно настроенные сирийскому народу силы.