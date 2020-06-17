National Interest оценил военные учения ВС РФ на Балтике в ответ на маневры НАТО

Москва, 17 июня. Серия крупных военных учений российской армии в Балтийском и Баренцевом морях стали ответом на маневры войск НАТО в этом регионе. Такое мнение высказали авторы американского издания The National Interest.

В российских учениях приняло участие большое количество кораблей и самолетов. Военнослужащие отработали действия по борьбе с надводными и подводными силами вероятного противника, передает «ПолитРоссия».

«Последние российские учения были проведены на морских полигонах Балтийского моря на фоне проходящих в этом районе маневров НАТО Baltops 2020. В последних приняли участие порядка 30 военных кораблей и 3000 военнослужащих из 17 стран Альянса и двух стран-партнеров», — пишут авторы The National Interest.

Кроме того, более десяти самолетов, в том числе бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30СМ, нанесли тренировочные удары по условным целям противника на морских полигонах.

«Российские военные провели также дополнительные учения, вероятно, чтобы показать, как они смогут реагировать на несколько угроз одновременно», — говорится в материале американского издания.

По мнению журналистов, Вооруженные силы РФ продемонстрировали свою способность одновременно решать оперативные задачи на нескольких направлениях.