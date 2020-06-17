В России выявлено 7843 новых случая коронавируса

Москва, 17 июня. В России за сутки выявлено 7843 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19.

Случаи заболевания зафиксированы в 84 регионах. Из них 31,8% не имели клинических проявлений болезни. Сообщается о 194 летальных исхода. За сутки полностью выздоровели 10 036 человек, пишет RT.

Больше всего случаев заболевания выявлено в Москве (1065) и Подмосковье (680). В Нижегородской области зафиксировано 238 новых случая, в Ханты-Мансийском АО — 237, а в Санкт-Петербург — 228.

В России сейчас постепенно отменяют превентивные меры, которые были введены в рамках борьбы с пандемией коронавирусной инфекции нового типа. Вспышка заболевания произошла в прошлом году в Китае. К примеру, с 9 июня в Москве прекратилось действие ограничений. Как заявил Собянин, в городе значительно снизился уровень распространения инфекции, это позволяет отменить режим самоизоляции. Кроме того, открываются салоны красоты и парикмахерские.

Испытания вакцины от коронавирусной инфекции на людях займут полтора месяца. Об этом сообщил глава Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ, который ведет разработку препарата, Александр Гинцбург. По его словам, испытуемый будет находиться под пристальным вниманием специалистов на протяжении четырех недель.