Пекин, 17 июня. Схватка российских десантников с американским спецназом может обернуться большими проблемами для «зеленых беретов» из США, считают эксперты китайского издания Sohu.

В Sohu отметили, что Воздушно-десантные войска (ВДВ) РФ всегда были элитным родом войск в российской армии. Российские десантники неоднократно демонстрировали высочайший профессионализм в горячих точках.

ВДВ впервые появились в СССР в 20-е годы прошлого века, когда под Воронежем был создан первый авиамотодесантный отряд. В 1936 году на учениях советские бойцы массово десантировались на глазах международных наблюдателей, чем вызвали восторг. К началу Великой Отечественной войны в состав Красной армии входило более 40 тысяч бойцов ВДВ, пишет «ПолитРоссия».

«В последующие годы советские десантники неоднократно подтверждали свой высокий класс. Они регулярно удивляли своих оппонентов способностью к быстрому развертыванию сил», — отмечают эксперты.

Как отмечают китайские аналитики, бытует мнение, что один российский десантник способен одолеть двух американских «зеленых беретов». При этом в США не торопятся опровергать это утверждение.

«Сегодняшние российские воздушно-десантные войска унаследовали эффективность и боевой дух советских воздушно-десантных войск», — пишут журналисты.

Ранее журналисты Sohu назвали три причины, почему Украине не вернуть Крым. После воссоединения Крыма с Россией Украина неоднократно грозилась забрать регион обратно силой, однако Киев так и не отважился на этот шаг.