Сенатор Каграманян перешел на работу в Минздрав

Москва, 17 июня. Совет Федерации досрочно прекратил сенаторские полномочия первого заместителя председателя комитета по социальной политике Игоря Каграманяна. Такое решение было принято в связи с его переходом на работу в Минздрав в качестве первого замминистра здравоохранения, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Два с половиной года, проведенных в стенах Совета Федерации, это огромный опыт. Я хотел бы поблагодарить всю команду палаты, команду соцблока Совета Федерации и лично вас, Валентина Ивановна (Матвиенко), за огромную школу профессионального мастерства и общественного служения. В своей работе в Минздраве я буду опираться на опыт, полученный в Совете Федерации», — сказал Каграманян.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пожелала Игорю Каграманяну успехов на новом месте работы и выразила надежду на сотрудничество.

Напомним, ранее соответствующее распоряжение о назначении Каграмяна заместителем министра здравоохранения подписал глава правительства Михаил Мишустин. В верхней палате Игорь Каграманян был представителем от правительства Ярославской области, нового законодателя от субъекта планируется назначить в среду.

Отметим, что в 2012 году Каграманян уже занимал должность заместителя министра здравоохранения, с 2014 был первым замглавы Минздрава. Однако в сентябре 2017 года он занял должность первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике.