Петросян назвал провокацией скандал со своим «помощником» на похоронах Трушкина

Москва, 17 июня. Юморист Евгений Петросян оказался втянут в скандал, случившийся на похоронах сатирика Анатолия Трушкина. Артисту пришлось оправдываться, несмотря на то, что сам он не присутствовал на церемонии прощания.

Напомним, похороны Трушкина прошли 12 июня на Митинском кладбище Москвы. Поскольку автор скончался от осложнений, вызванных пневмонией COVID-19, и из-за опасений подхватить опасную инфекцию на прощание с ним пришло не так много людей.

Видимо, этим обстоятельством решил воспользоваться некий молодой человек по имени Николай, представившийся помощником Петросяна. Войдя в доверие к гостям, злоумышленник украл у одного из них около полумиллиона рублей, передает издание «Дни.ру».

«Не понимаю, о чем вы говорите. Это какая-то провокация. Первый раз слышу о таком. Он мог назваться помощником кого угодно, понимаете? Я не знаю об этом ничего. Было бы хорошо, если б вы нашли фото этого человека», – прокомментировал скандал Петросян.

Молодого человека объявили в розыск, более того, правоохранители располагают видеозаписью происшествия. Однако задержать неизвестного по горячим следам не удалось, поскольку он скрывал свое лицо под защитной маской. Выяснилось, что его мог видеть только один из участников церемонии прощания, сообщает телеканал «360».