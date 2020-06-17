«Трудный выбор для Турции»: Эрдоган выбирает между поддержкой арабов и торговлей с Израилем

В конце мая между Турцией и Израилем было возобновлено грузовое авиасообщение. Самолет израильской авиакомпании El Al совершил перелет из Тель-Авива в Стамбул. Полет стал первым за 10 лет рейсом между двумя странами, а потому многие начали говорить об «оттепели» в отношениях Израиля и Турции. Так ли это на самом деле, и что это может означать для арабского мира, разбирался Telegram-канал «Стамбульский волк».

Как испортились отношения?

Отношения Турции с Израилем испортились после того как в 2010 году активисты из разных стран, поддерживающие палестинцев в секторе Газа, предприняли попытку прорвать блокаду Израиля с «Флотилией свободы». Активистов на их пути встретил израильский спецназ.

В ночь с 30 на 31 мая 2010 года на одном из кораблей «Флотилии свободы», Mavi Marmara, который шел из Турции, произошло столкновение между израильскими коммандос и пассажирами корабля. Были убиты девять и получили ранения 30 граждан Турции, среди израильских военнослужащих также были раненные.

После этого инцидента Турция по решению премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана приняла решение прекратить дипломатические отношения и отозвала своего посла в Израиле.

Лидер мусульманского мира

В 2011 году по странам арабского мира прокатилась волна беспорядков. В результате были свергнуты бессменные лидеры в таких странах как Египет, Тунис и Ливия. Эрдоган решил воспользоваться моментом. На волне популярности, которую он получил после инцидента с «Флотилией свободы» и спора с президентом Израиля Шимоном Пересом на экономическом форуме в Давосе в 2009 году, Эрдоган ощущал себя не меньше чем некоронованным халифом мусульманского мира.

После беспорядков в сентябре 2011 года премьер-министр Турции даже устроил турне «Арабская весна» по североафриканским арабским государствам, где проводил митинги. Несколько лет подряд Эрдоган пытался соответствовать этому статусу. До сих пор в своих заявлениях он дает понять, что является главным защитником интересов мусульман во всем мире. И испорченные дипломатические отношения в этой истории играют не последнюю роль.

Экономические отношения с Израилем

Следует отметить, что при полном отсутствии дипломатических контактов экономические отношения Турции и Израиля продолжали развиваться. К примеру, товарооборот между Турцией и Израилем в первом полугодии 2011 года вырос на 26% — с 1,59 млрд до 2 млрд долларов — в сравнении с предыдущим годом (когда произошла бойня на Mavi Marmara). По данным израильской торговой палаты, экспорт из Израиля в Турцию вырос на 39% до 0,95 млрд долларов, а импорт из Турции вырос на 16%, до 1,05 млрд долларов. Сейчас Турция является шестым по величине экспортным направлением Израиля.

Если же посмотреть на динамику последних десяти лет, то, по данным Министерства торговли Турции, с 2009 года, когда товарооборот между двумя странами составлял 2,603 млрд долларов, до 2018 года он вырос в два раза, достигнув 5,608 млрд долларов.

Ждать ли оттепель?

По мнению турецкого телеканала TRT World (который воспроизводит позицию турецких властей), признаки оттепели в отношениях между Турцией и Израилем есть.

Одним из этих признаков турецкий телеканал называет «общего врага в Сирии». Тут стоило бы напомнить — до того, как Эрдоган рассорился с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом, он играл роль посредника в сирийско-израильском конфликте.

Вторым «важным признаком сближения» Анкара считает запасы газа в Восточном Средиземноморье, на которые положили глаз и Израиль, и Турция.

Третьим признаком политического сближения мы назвали бы отсутствие подписи Израиля под недавним совместным заявлением Египта, Кипра, Франции, Греции и ОАЭ, которые обвинили Турцию в «незаконной деятельности» в Восточном Средиземноморье. При этом Тель-Авив остается участником проекта по созданию «Восточно-Средиземноморского трубопровода» (EastMed).

На общественном уровне в Турции очень высоко оценили тот факт, что Израиль не высказался по этому вопросу.

Президент Ассоциации энергетической экономики, профессор Гюркан Кумбароглу в интервью турецким СМИ оценил молчание Тель-Авива как «выход Израиля из антитурецкой коалиции». Он подчеркнул, что это стало очень важным событием на пути улучшения отношений двух стран.

«Израиль и Турция могли бы подписать соглашение о морских границах. И это послужило бы национальным интересам обеих стран. Соглашение между Турцией и Израилем является самым важным ключом к региональному миру, а также к доступности восточно-средиземноморских энергетических ресурсов в Европу», — объявил экономист.

А вскоре появились слухи о том, что Анкара и Тель-Авив ведут секретные переговоры по разграничению морских границ в Средиземном море между Израилем и Турцией.

Кроме того, уполномоченный Израиля по делам Турции Рой Гилад незадолго до вылета в Турцию грузового самолета El Al написал статью для турецкого новостного сайта Halimiz. В своей статье представитель Израиля утверждает, что присутствие Ирана в Сирии работает против интересов Анкары и что ливанское шиитское движение «Хезболла» сыграла решающую роль в ходе боевых действий в сирийском Идлибе, когда погибло более 50 турецких военнослужащих.

В статье Гилад подчеркивает, что Турции и Израилю «не обязательно быть согласными во всем» — однако коронавирус и другие вызовы могут сыграть в пользу нормализации отношений в области торговли, туризма, энергетики и академического сотрудничества.

«Мяч на турецкой стороне», — пишет Гилад.

А что скажут арабы?

Теперь, после восстановления грузового авиасообщения между Турцией и Израилем и слухов об оттепели между Израилем и Турцией, возникает вопрос: как Анкара намерена продолжать отношения с арабскими странами, если Эрдоган откажется от своего любимого метода и перестанет привлекать на свою сторону арабов с помощью резких выпадов в адрес Израиля?

По мнению турецкого политолога Мине Кырыкканат, Турция и так не особо противостоит Израилю в регионе. В своей статье «Привет Палестине, продолжаем работать с Израилем» она пишет, что Анкара лишь на словах резко реагирует на действия Тель-Авива в отношении Палестины, — но на делах не предпринимает никаких шагов.

Другой турецкий обозреватель, Шериф Эгемен Ахмет, в статье для арабского издания Asharq Al-Awsat «Трудный выбор Турции: Палестина или природный газ Средиземного моря» пишет: если Тель-Авив и Анкара договорятся о разграничении морских границ в Восточном Средиземноморье, Анкара станет единственной страной, имеющей полномочия на добычу нефти и газа в этом регионе.

«Неизвестно оставит ли Турция Палестину [без поддержки], в обмен получив природный газ в Средиземном море, однако ясно одно — ее к этому подталкивают», — пишет журналист.

Эти переговоры идут не зря, и не просто так тема Палестины является ключевой в отношениях с арабскими странами. Именно то, как отреагирует Анкара на планы Израиля аннексировать палестинские земли, покажет, какой выбор сделала Турция: Палестина или природный газ. И если Эрдоган выберет газ, то многие мусульмане (не только арабы) сделают вывод, что турецкий президент больше не является их защитником, коим он себя представлял все эти годы.

Напомним, отношения Турции со многими арабскими странами уже находятся в плохом состоянии. Отношения с Сирией, Египтом, Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами крайне натянуты. И эти страны не откажутся от возможности показать всему арабскому миру истинное лицо «защитника мусульман».