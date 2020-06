«Трудный выбор для Турции»: Эрдоган выбирает между поддержкой арабов и торговлей с Израилем

В конце мая между Турцией и Израилем было возобновлено грузовое авиасообщение. Самолет израильской авиакомпании El Al совершил перелет из Тель-Авива в Стамбул. Полет стал первым за 10 лет рейсом между двумя странами, а потому многие начали говорить об «оттепели» в отношениях Израиля и Турции. Так ли это на самом деле, и что это может означать для арабского мира, разбирался Telegram-канал «Стамбульский волк».

Отношения Турции с Израилем испортились после того как в 2010 году активисты из разных стран, поддерживающие палестинцев в секторе Газа, предприняли попытку прорвать блокаду Израиля с «Флотилией свободы». Активистов на их пути встретил израильский спецназ.

В ночь с 30 на 31 мая 2010 года на одном из кораблей «Флотилии свободы», Mavi Marmara, который шел из Турции, произошло столкновение между израильскими коммандос и пассажирами корабля. Были убиты девять и получили ранения 30 граждан Турции, среди израильских военнослужащих также были раненные.

После этого инцидента Турция по решению премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана приняла решение прекратить дипломатические отношения и отозвала своего посла в Израиле.

В 2011 году по странам арабского мира прокатилась волна беспорядков. В результате были свергнуты бессменные лидеры в таких странах как Египет, Тунис и Ливия. Эрдоган решил воспользоваться моментом. На волне популярности, которую он получил после инцидента с «Флотилией свободы» и спора с президентом Израиля Шимоном Пересом на экономическом форуме в Давосе в 2009 году, Эрдоган ощущал себя не меньше чем некоронованным халифом мусульманского мира.

После беспорядков в сентябре 2011 года премьер-министр Турции даже устроил турне «Арабская весна» по североафриканским арабским государствам, где проводил митинги. Несколько лет подряд Эрдоган пытался соответствовать этому статусу. До сих пор в своих заявлениях он дает понять, что является главным защитником интересов мусульман во всем мире. И испорченные дипломатические отношения в этой истории играют не последнюю роль.

Следует отметить, что при полном отсутствии дипломатических контактов экономические отношения Турции и Израиля продолжали развиваться. К примеру, товарооборот между Турцией и Израилем в первом полугодии 2011 года вырос на 26% — с 1,59 млрд до 2 млрд долларов — в сравнении с предыдущим годом (когда произошла бойня на Mavi Marmara). По данным израильской торговой палаты, экспорт из Израиля в Турцию вырос на 39% до 0,95 млрд долларов, а импорт из Турции вырос на 16%, до 1,05 млрд долларов. Сейчас Турция является шестым по величине экспортным направлением Израиля.

Если же посмотреть на динамику последних десяти лет, то, по данным Министерства торговли Турции, с 2009 года, когда товарооборот между двумя странами составлял 2,603 млрд долларов, до 2018 года он вырос в два раза, достигнув 5,608 млрд долларов.

По мнению турецкого телеканала TRT World (который воспроизводит позицию турецких властей), признаки оттепели в отношениях между Турцией и Израилем есть.

Одним из этих признаков турецкий телеканал называет «общего врага в Сирии». Тут стоило бы напомнить — до того, как Эрдоган рассорился с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом, он играл роль посредника в сирийско-израильском конфликте.

Вторым «важным признаком сближения» Анкара считает запасы газа в Восточном Средиземноморье, на которые положили глаз и Израиль, и Турция.

Третьим признаком политического сближения мы назвали бы отсутствие подписи Израиля под недавним совместным заявлением Египта, Кипра, Франции, Греции и ОАЭ, которые обвинили Турцию в «незаконной деятельности» в Восточном Средиземноморье. При этом Тель-Авив остается участником проекта по созданию «Восточно-Средиземноморского трубопровода» (EastMed).

На общественном уровне в Турции очень высоко оценили тот факт, что Израиль не высказался по этому вопросу.

Президент Ассоциации энергетической экономики, профессор Гюркан Кумбароглу в интервью турецким СМИ оценил молчание Тель-Авива как «выход Израиля из антитурецкой коалиции». Он подчеркнул, что это стало очень важным событием на пути улучшения отношений двух стран.

А вскоре появились слухи о том, что Анкара и Тель-Авив ведут секретные переговоры по разграничению морских границ в Средиземном море между Израилем и Турцией.

Officials from #Israel and #Turkey are thought to be in secret talks aimed at reaching a deal on #maritime borders and exclusive economic zones in the #EasternMediterranean according to @arabnews #EastMed #Gas #Erdogan #borders #Cyprus #EEZ pic.twitter.com/sEw4eoqRbO