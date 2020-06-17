Гоген Солнцев показал поклонникам свою новую «подругу-пенсионерку»

Москва, 17 июня. Эпатажный шоумен Гоген Солнцев опубликовал фото со своей новой «подругой» и поинтересовался у поклонников, как они оценивают его выбор. Снимок появился в Instagram.

Солнцев выложил фото с популярным телеведущим и комиком Александром Гудковым, загримированным под пенсионерку.

«Как вам моя новая ба (бабушка. — Прим. ФАН)?» — спросил он у подписчиков.

Оказалось, что Гудков исполнил роль супруги шоумена на съемках рекламного ролика, предшествующего новому выпуску популярного YouTube-шоу Comment Out. Грим именно под женщину солидного возраста объясняется тем, что и в жизни Солнцев выбирает себе спутниц «с опытом».

Подписчики шоумена сразу вычислили подвох, но, даже несмотря на это, все равно заявили, что новая партнерша в разы лучше реальной спутницы Солнцева пенсионерки Екатерины Терешкович.

«Пара года», — оценила maxa_miller. «Ну эта ба лучше Кати», — заявила anastasiiaklypa. «Гоген, это лучшее, что есть в этом мире», — высказался dilis._. «Гоген, ты в ролике как будто и не заметил, что это Гудок, а не Катя. Отыграно супер», — прокомментировала dayana.poinen. «Вы так подходите [друг другу]», — написала kkiyassi99. «А старую куда дел?» — спросила elenashvarhaleva.

Стоит отметить, что в рекламном ролике Солнцев пошутил про репродуктивную способность своей избранницы, это стало еще одним доказательством того, что Гудков действительно пародировал Терешкович.

Ранее шоумен рассказывал, что вместе с реальной супругой они задумываются о ребенке и ищут возможность завести общего наследника.