Илон Маск закупает конголезский кобальт и борется с использованием детского труда в Африке

Пало-Алто, 17 июня. Tesla планирует закупить у швейцарской компании Glencore кобальт для создания литий-ионных аккумуляторов на своих новых заводах в Шанхае и Берлине, как стало известно из сообщений СМИ 16 июня.

Кобальт, поставляемый швейцарским сырьевым трейдером, добывается преимущественно в шахтах Демократической Республики Конго. В свою очередь Tesla намерена поддержать добычу конголезского сырья. На прошлой неделе в своем отчете за 2019 год компания заявила, что кобальт, добытый в ДРК, отвечает социальным и экологическим стандартам предприятия.

Более 60% мировой добычи металла приходится на ДРК. Около 20% конголезского кобальта добывается вручную и очень часто детьми. Покупая сырье у Glencore, Tesla может контролировать процесс майнинга и поставку материала с африканских рудников. В отчете американской компании за 2019 год говорится, что приложены значительные усилия для устранения возможностей использования детского труда. Также производитель признает, что добыча полезных ископаемых, проводимая ответственным и этичным образом, является важной частью экономического и социального благополучия местного населения.

Glencore является одним из крупнейших в мире поставщиков сырья. Компания владеет двумя кобальтовыми шахтами в ДРК. После резкого падения цен на металл в 2018 году производитель сосредоточился на подписании долгосрочных соглашений с производителями автомобилей.