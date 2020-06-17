Россиянам потребуются три справки для заселения в санатории

Москва, 17 июня. Туристам необходимо иметь при себе три справки для заселения в санаторий, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Это так называемая курсовка — курортная карта с выпиской из истории болезни и направлением врача. Вторая справка — об отсутствии коронавируса, которую надо получить за 72 часа до выезда к месту отдыха. И третья справка — об санэпидокружении», — рассказала представитель АТОР.

Кроме того, в АТОР рекомендовали туристам брать с собой все необходимые документы. При отсутствии справок путешественников могут не пропустить в аэропорту, сообщает телеканал «360».

В АТОР отметили, что цены на размещение будут сравнимы с прошлогодними, отмечает НСН. В некоторых регионах санатории уже заработали, пишет МИР24.

В Русском географическом обществе (РГО) считают крайне важным отменить или смягчить ограничения, введенные из-за коронавируса. Как стало известно корреспонденту Федерального агентства новостей, РГО разработало и направило в Ростуризм рекомендации по открытию туристического сезона. В этом году приоритетом должен стать организованный внутренний туризм, заявили в организации. Председатель комиссии РГО по развитию туризма Владимир Котляков считает, что в наступивший летний сезон должны быть открыты все предприятия для туризма и отдыха на большей части территории России.