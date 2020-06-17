Пенсионерам-опекунам в России проиндексируют пенсию с 1 июля

Санкт-Петербург, 17 июня. Российские пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, начнут получать пенсию с индексацией.

Эта мера начнет действовать согласно принятой поправке в федеральный закон об обязательном пенсионном страховании. Повышенную пенсию за счет индексации люди пожилого возраста начнут получать с 1 июля этого года.

Пенсионеры, которые исполняют обязанности по договору опеки или попечительства, в том числе по договору о приемной семье, теперь не будут приравниваться к работающим гражданам. Однако если есть другое трудоустройство, то сохраняется прежний порядок выплаты пенсии. В таком случае страховая пенсия с учетом индексации будет выплачиваться только после увольнения.

Ранее сообщалось, что пенсионеры в России получат новую льготу от РЖД, которой можно воспользоваться до конца июня. У пожилых граждан появится возможность путешествовать со скидкой. С 15 июня россияне старше 60 лет смогут купить билеты на поезда дальнего следования со скидкой 20%.

Также граждане старшего поколения, которые являются участниками софинансирования пенсионных накоплений, могут рассчитывать на ежемесячную прибавку. Ее размер составит в среднем 1700 рублей и будет зависеть от суммы отчислений участников программы.

Ранее сообщалось, что мошенники нашли новый способ обмана российских пенсионеров. Псевдоброкеры получают удаленный доступ к их гаджетам, которые хотят обеспечить себе прибавку к пенсии за счет торговли ценными бумагами, и выводят средства со счетов.