Летние веранды кафе и ресторанов открылись в Москве. ФАН-ТВ

Рестораны и кафе Москвы с 16 июня открыли свои летние веранды для посетителей. Причина — начало второго этапа снятия карантинных ограничений. Также заработали библиотеки, стоматологии, службы проката.

От заведений требуется соблюдение ряда условий медицинской безопасности. Соответствующие предписания Роспотребнадзора, в частности, включают в себя: требование ношения персоналом заведений масок и перчаток, расстояние между столиками должно быть не менее полутора метров, наличие антисептиков на входе, дезинфекция столов, дверных ручек, выключателей и другие поверхности каждые 2-4 часа.

С 23 июня стационарные заведения общественного питания также откроют свои двери для посетителей.