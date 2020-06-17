Задержан водитель грузовика, протаранивший пять легковушек в Челябинской области. ФАН-ТВ

Смертельное ДТП с участием грузового и легковых автомобилей произошло в Челябинской области.

Авария случилась на трассе М5 в районе моста через реку Сильгу. В этом месте движение машин организовано в реверсивном режиме, так как идут ремонтные работы.

16 июня в 11.20 (по московскому времени) большегруз на скорости буквально смял пять легковых автомобилей и врезался в фургон. В результате ДТП два человека погибли, еще семеро пострадали. Легковые автомобили восстановлению не подлежат. По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза.

Сейчас в причинах аварии разбираются правоохранительные органы. Региональная прокуратура проводит проверку предприятия, которому принадлежит грузовик: соблюдались ли технические требования и условия труда.

Сам же водитель большегруза задержан. Ему вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть людей.