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Источник опроверг информацию об аварийной посадке пассажирского SSJ-100 в Перми

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Источник опроверг информацию об аварийной посадке пассажирского SSJ-100 в Перми

Пермь, 17 июня. Источник Федерального агентства новостей опроверг информацию об аварийном приземлении в аэропорту назначения пассажирского авиалайнера SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» «Москва — Пермь». По имеющимся данным, воздушное судно приземлилось в штатном режиме.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на борту пассажирского рейса возникла внештатная ситуация из-за технических неполадок. На борту самолета, следовавшего из Москвы в Пермь, находились 45 пассажиров и 5 членов экипажа.

Самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения в штатном режиме, никто не пострадал.

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