Мишустин отменил более 450 устаревших документов РСФСР и СССР

Москва, 17 июня. Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление об отмене более 450 устаревших актов РСФСР и СССР. Документ опубликован на официальном сайте кабинета министров.

Отмечается, что устаревшие документы и отдельные их положения утратят свою силу в 2020 и 2021 годах. В правительстве пояснили, что нормы, потерявшие свою актуальность, отменяются в рамках механизма «регуляторной гильотины». Они были приняты с 1946 по 1991 год.

«В их числе — правила ремонта холодильников и изготовления жестяных банок, нормы усушки мяса и естественной убыли колбас в процессе хранения, квалификационные требования к водолазам и сторожам», — сообщили в кабмине.

Также Мишустин принял решение отменить приказ о порядке регистрации маломерных судов, изданный в 1995 году министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов России.